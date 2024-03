GESTIONE DEL VERDE STRADALE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI: ONLINE L’AVVISO PUBBLICO

La scadenza per partecipare è martedì 9 aprile

PRATO. La Provincia di Prato ha divulgato sul sito istituzionale un avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per l’allestimento e la gestione del verde di pertinenza delle rotatorie stradali situate lungo la strada regionale SR66 e lungo le strade provinciali SP11 e SP9, nei Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano, di competenza dell’Ente, situate al di fuori del centro abitato.

La Provincia intende affidare a soggetti terzi (pubblici e/o privati) la gestione del verde sulle aiuole centrali e spartitraffico, al fine di perseguire il miglioramento del verde stradale, favorendo la riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente circostante, riconoscendo al “gestore” un ritorno d’immagine grazie alla collocazione di cartelli espositivi della propria attività sulle rotatorie stesse.

“La Provincia mira a regolare la gestione degli spazi verdi aprendosi alla collaborazione esterna – ha dichiarato il presidente Simone Calamai — Nonostante l’Ente già si occupi della manutenzione del verde cittadino, l’avviso pubblico aspira a promuovere un’ottimizzazione e una maggiore partecipazione civica nella gestione degli spazi, al fine di sensibilizzare i cittadini sul fatto che lo spazio pubblico è patrimonio comune”.

Le istanze ed i relativi allegati potranno essere inviati a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata provinciadiprato@postacert.toscana.it oppure consegnate all’Ufficio Protocollo della Provincia (Via Ricasoli n.25), entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 9 aprile 2024.

L’assegnazione verrà gestita in ordine cronologico di presentazione delle istanze.

L’avviso pubblico, con tutti i dettagli, è reperibile sul sito internet della Provincia

www.provincia.prato.it nella sezione “Avvisi al cittadino”.

