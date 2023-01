GESTIONE E CONTROLLO DEI PARCHEGGI PUBBLICI, PUBBLICATO UN BANDO PER AFFIDARNE IL SERVIZIO

I soggetti interessati a partecipare alla gara devono presentare un’offerta entro il 7 febbraio alle ore 10 in modalità online sulla piattaforma digitale start

PISTOIA. Il Comune di Pistoia ha pubblicato un bando per la concessione del servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento. I soggetti interessati a partecipare alla gara devono presentare un’offerta economica entro il 7 febbraio alle ore 10 solo in modalità online attraverso la piattaforma telematica start all’indirizzo https://start.toscana.it sulla quale si trovano il bando e il disciplinare di gara, il capitolato e i modelli necessari per partecipare al bando.

La concessione avrà una durata di 5 anni a partire dal 1° luglio 2023 fino al 30 giugno 2028.

Il Comune affiderà al concessionario la gestione e il controllo delle aree di sosta a pagamento del comune di Pistoia, inclusa la fornitura e la manutenzione dei parcometri, la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale delle aree destinate alla sosta a pagamento e ai residenti date in concessione.

La società cui sarà affidato il servizio dovrà inoltre gestire uno sportello per l’utente per il rilascio dei permessi per l’ingresso nella Zona a traffico limitato, nell’Area pedonale e nel Comparto Sala, occuparsi della vendita degli abbonamenti per i parcheggi e accertare le violazioni al Codice della strada nelle aree di sosta.

In base al bando di gara, il concessionario dovrà incassare per conto del Comune gli introiti derivanti dagli stalli blu attraverso parcometri e abbonamenti, dopodiché l’aggiudicatario del servizio riceverà una percentuale sugli incassi.

Tra gli obiettivi dell’affidamento esterno del servizio figura una gestione unitaria dell’intero settore della sosta, razionalizzando in un’unica concessione una serie di attività che attualmente svolgono più operatori economici e più servizi dell’Ente.

Le tariffe dei parcheggi, come avvenuto finora, saranno decise dall’Amministrazione comunale attraverso una delibera di giunta.

