giaccherino. CROLLO PAVIMENTO ALLA FESTA DI NOZZE, RESTANO RICOVERATE 20 PERSONE

Tre persone ancora in terapia intensiva

PISTOIA —FIRENZE. A seguito del crollo del pavimento di un salone, avvenuto nella porzione di un edificio storico a Pistoia, che si è verificato lo scorso sabato durante una festa di nozze sono al momento ancora 20 le persone ricoverate (alcune delle quali saranno dimesse in data odierna) di cui tre (2 a Careggi e 1 nell’Ospedale di Lucca) in terapia intensiva, ma non in pericolo di vita. Rimane ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Pistoia anche la donna incinta, che aveva suscitato tanta preoccupazione, e che per ora è in buone condizioni di salute.

Si ricorda che, a seguito dell’evento, era giunta la chiamata per i soccorsi al 112 che a sua volta aveva attivato la Centrale Operativa 118 Pistoia- Empoli che si era subito attivata come Coordinamento Regionale Maxiemergenze e, a sua volta ancora, aveva attivato le direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri dell’Azienda Usl Toscana centro e coinvolto anche l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest e l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi.

Sono, stati infatti ben 7 gli ospedali fin da subito allertati: oltre a quello pistoiese, il più vicino territorialmente al luogo dell’evento, quelli di Lucca, Pescia, Prato, Empoli e nell’area fiorentina il San Giovanni di Dio e Careggi che si sono subito attivati per accogliere nei loro Pronto Soccorsi gli arrivi dei feriti (inizialmente 39).

I soccorsi sono stati rapidissimi (con un invio sul luogo di una trentina di automezzi tra automediche, ambulanze e pulmini e il conseguente raddoppio del personale nella Centrale Operativa) ed anche la centralizzazione dei pazienti nei diversi presidi ospedalieri, grazie anche al forte supporto e coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato.

A distanza di due ore circa i feriti erano per la gran parte già all’interno dei Pronto Soccorsi a testimonianza dell’efficacia del Coordinamento Regionale Maxiemergenze nella distribuzione dei pazienti e della forte interazione tra le diverse Aziende Sanitarie nella gestione dell’evento.

[asl toscana centro]