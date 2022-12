GIALLO IN BIBLIOTECA OSPITA LO SCRITTORE RICCARDO GAZZANIGA

Sarà presentato, giovedì 15 dicembre alle 17, il libro “In forma di essere umano”

PISTOIA. Giovedì 15 dicembre, alle 17, nell’Auditorium Terzani della San Giorgio, per la serie di incontri Giallo in Biblioteca, a cura dell’Associazione Giallo Pistoia, il consueto salotto moderato da Giuseppe Previti e Maurizio Gori ospita lo scrittore Riccardo Gazzaniga per la presentazione del libro “In forma di essere umano” (Rizzoli, 2022).

Il romanzo è ambientato in Argentina nel 1960. Sono passati quindici anni dalla caduta del nazismo e Adolf Eichmann, ex tenente delle SS scampato al processo di Norimberga, si è rifatto una vita sotto falso nome. Niente in lui conserva i segni dell’ufficiale del Reich che ha contribuito a rendere possibile la soluzione finale. Adesso si chiama Ricardo Klement e vive in un sobborgo di Buenos Aires insieme alla moglie Vera e ai figli. Abita in una casupola senza acqua corrente né elettricità e lavora in una fabbrica della Mercedes. Ancora non sa, Eichmann, che i suoi giorni sono contati e incombe su di lui il momento in cui dovrà affrontare il passato. L’agente del Mossad Zvi Aharoni è sulle sue tracce, pronto a tutto pur di consegnarlo alla giustizia israeliana.

Quella che ci viene raccontata in queste pagine dalla viva voce dei suoi due protagonisti, di cui Riccardo Gazzaniga ha magistralmente interpretato pensieri, paure e turbamenti, è una delle vicende di spionaggio più incredibili del Ventesimo secolo: una storia che scandaglia gli abissi insondabili dell’animo umano.

In una narrazione che ha il ritmo della spy story e la profondità dei romanzi di realtà, Gazzaniga si spinge all’origine del Male.

Riccardo Gazzaniga è nato a Genova nel 1976. Dal 1996 lavora nella Polizia di Stato, dove oggi è viceispettore. Nel 2013 ha pubblicato A viso coperto (Einaudi Stile Libero), con cui ha vinto il Premio Calvino e il Premio Massarosa e per Rizzoli, tra gli altri, ricordiamo la pluripremiata raccolta di storie per ragazzi Abbiamo toccato le stelle (2018) e il romanzo Colpo su colpo (2019).

[comune di pistoia]