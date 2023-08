giallo in provincia. IL VINCITORE DEL CONCORSO DI NARRATIVA POLIZIESCA SARÀ PUBBLICATO NELLA COLLANA “IL GIALLO MONDADORI”

La scadenza per la presentazione dei racconti è il 31 dicembre

PISTOIA. Giunto alla nona edizione, il concorso di narrativa poliziesca “Giallo in provincia”, organizzato dalla Biblioteca San Giorgio e dall’Associazione Giallo Pistoia, compie un salto di qualità e regala ai giallisti concorrenti l’occasione di realizzare un sogno: pubblicare un proprio racconto nella più nota collana di letteratura di genere della storia dell’editoria italiana: il Giallo Mondadori, a cui si deve proprio l’utilizzo del termine “giallo” per indicare in Italia le opere di genere poliziesco.

A partire da quest’anno infatti il racconto vincitore del concorso letterario pistoiese, una volta premiato durante il festival del Giallo di Pistoia (prossima edizione il 12-13-14 aprile 2024) alla presenza del direttore editoriale delle collane per l’edicola Mondadori, sarà successivamente pubblicato su uno dei volumi della collana “Il Giallo Mondadori”.

Non solo un’opportunità preziosa per i concorrenti, dunque, ma anche il riconoscimento della qualità del lavoro fatto negli anni dagli organizzatori del concorso, che fino alla scorsa edizione garantiva ai vincitori la pubblicazione sulla comunque prestigiosa collana digitale Delos Crime.

Il premio è aperto a tutti i cittadini europei e la partecipazione è gratuita. Le opere devono essere inedite, scritte in lingua italiana, ambientate in Italia ed essere di genere giallo, thriller, noir o poliziesco. La lunghezza massima delle opere partecipanti deve essere di 40.000 battute, spazi compresi, e la scadenza per la presentazione dei racconti è la mezzanotte del 31 dicembre.

Per la scheda di partecipazione, i dettagli e le informazioni sono sul sito della Biblioteca San Giorgio, nella sezione Concorsi letterari, all’indirizzo https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/concorsi-letterari/

