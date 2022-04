GIARDINI DI VIA CARLO MARX, NUOVI GIOCHI PER I BAMBINI E NUOVI SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE

Stamani la presentazione dei lavori di risistemazione appena conclusi. Nuovi giochi, nuovo manto, 10 alberi piantati. Il costo degli interventi è di circa 60 mila euro. Il sindaco Matteo Biffoni: “Un bel lavoro per un parco che è molto vissuto da grandi e piccini”. L’assessore Sanzò: “Intervento nato dalle richieste dei cittadini. L’amministrazione ha colto le diverse esigenze andando incontro a chi vive nel quartiere”

PRATO. Nuovi giochi sicuri per i bambini di qualsiasi età, un nuovo manto che li protegge dal pericolo, più di 10 alberi piantati e in generale nuovi spazi che promuovono la socializzazione e l’integrazione tra i residenti del Soccorso e non solo. Si è tenuta stamani la presentazione dei lavori di risistemazione appena conclusi ai giardini di via Carlo Marx.

Nello specifico, i lavori, il cui costo è stimabile intorno ai 60mila euro, hanno permesso una nuova organizzazione degli spazi che interessano l’area e hanno portato all’installazione di nuovi giochi sicuri per bambini di età diverse: due nuove altalene, nuovi giochi a molla per esterni, un nuovo scivolo, la predisposizione per giochi da tavolo sulle panche e una nuova pavimentazione a ridosso dei giochi che permette ai bambini di divertirsi senza particolari pericoli.

Non solo, i lavori presentati consistono anche nella sostituzione delle panchine esistenti e di una nuova loro collocazione, nell’installazione di tavoli con sedute e nella piantumazione di 10 nuovi alberi.

“È un intervento che è nato prima di tutto da una richiesta dei residenti di risistemare l’area — ha commentato l’assessore alla Città curata Cristina Sanzò – e l’obiettivo che l’Amministrazione comunale si è immediatamente posto è stato quello di cogliere le diverse esigenze e di andare incontro alle istanze della cittadinanza, così da permettere a coloro che vivono al Soccorso e non di vivere gli spazi, promuovendo dinamiche di socializzazione e anche di integrazione tra culture diverse”.

“Anche il Soccorso ritrova il suo spazio verde — ha aggiunto il sindaco Matteo Biffoni – Un bel lavoro per un parco che è super vissuto, più che vissuto, in attesa che si compia l’operazione più importante per il quartiere e l’intera città, ovvero recuperare lo spazio che è attualmente sulla declassata, dove sorgerà un parco.

I giardini di via Marx —ha continuato il sindaco Biffoni — è frequentatissimo dai bambini piccoli e anche più grandi, per questo quello che presentiamo oggi è un intervento di recupero importante, ma sappiamo che il Soccorso ha bisogno degli spazi verdi ulteriori che saranno realizzati insieme all’opera che interesserà la declassata. Rimane il fatto che stamattina è una bella mattinata per il quartiere, al quale siamo venuti incontro nelle esigenze espresse”.

[gf— comune di prato]