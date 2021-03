GINEVRA MARCHETTI, A 14 ANNI AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI NUOTO SINCRONIZZATO DI RICCIONE

La montemurlese era la più giovane atleta in gara. In coppia con la compagna Matilde Gori, Ginevra Marchetti ha conquistato il 12esimo posto ma sogna già la convocazione in nazionale

MONTEMURLO. Nuove soddisfazioni per lo sport montemurlese, Ginevra Marchetti, appena 14 anni, ieri si è classificata, insieme alla compagna della Futura Nuoto, Matilde Gori, al 12 posto al Campionato italiano assoluto invernale di nuoto sincronizzato, che si è svolto a Riccione dal 20 al 22 marzo scorsi.

Ginevra, che fa parte della categoria ragazze, era l’atleta più giovane in gara. In tanti hanno potuto seguire la gara grazie alla diretta trasmessa ieri da Rai Sport.

Grande la soddisfazione del sindaco Simone Calamai e dell’assessore allo sport, Valentina Vespi: «Uno splendido risultato frutto di anni di sacrificio, dedizione e duri allenamenti. — dicono — Vedere l’esibizione della nostra Ginevra in diretta su Rai Sport ci ha messo i brividi per la bravura, la bellezza e l’armonia di un esercizio che per noi è comunque da podio.

Siamo certi che Ginevra si meriti la convocazione in nazionale, anche perché in questa prestigiosa competizione era l’atleta più giovane in gara.

Un risultato che fa ancor più piacere perché ottenuto in un periodo difficile. Oltre ad affrontare gli allenamenti, Ginevra ha dovuto rispettare rigidi protocolli anti contagio, gareggiando a porte chiuse senza il calore del pubblico e dei genitori».

Ginevra in quest’ultimo anno, infatti, è riuscita ad allenarsi solo grazie alla disponibilità del Comune di Prato che ha lasciato le piscine aperte per dare la possibilità alle atlete agoniste della Futura di continuare ad allenarsi.

Tanti i sacrifici di questi mesi, come racconta la mamma Silvia Tissi: «Questi ultimi mesi sono stati molto duri, ma il risultato ci ripaga di tutto. Ginevra in questi ultimi mesi si è divisa solo tra gli allenamenti e la scuola, che ha sempre frequentato a distanza per evitare un ogni modo di contrarre il virus. Un grande sacrificio, ma il sogno di Ginevra rimane quello di poter essere convocata in nazionale».

Il video dell’esibizione di Ginevra è pubblicato sulla pagina Fb del Comune Montemurlo

[masi — comune di montemurlo]