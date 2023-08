GINEVRA MARCHETTI, DOPPIO BRONZO AI CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES DI NUOTO ARTISTICO IN PORTOGALLO

La giovane atleta montemurlese, 16 anni, ha conquistato il titolo per il duo misto tecnico con il compagno di squadra Gabriele Miniak

MONTEMURLO. Nuove conferme per la giovane atleta montemurlese, Ginevra Marchetti, 16 anni, che domenica in Portogallo a Funchal, sull’isola di Madeira, ha conquistato due medaglie di bronzo al campionato europeo juniores di nuoto artistico. Ginevra, con il compagno di squadra Gabriele Miniak, con il quale nuota insieme da soli cinque mesi, è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo nel doppio misto libero e per il doppio misto tecnico.

Gli atleti della Futura Club Prato, allenati dal tecnico Simona Ricotta, hanno raggiunto il podio confrontandosi con nuotatori provenienti da tutta Europa. Un bel successo per la coppia Marchetti —Miniak che chiude una stagione molto impegnativa con enormi soddisfazioni e importanti risultati sia a livello nazionale, dove si sono affermati campioni assoluti, sia a livello internazionale dove hanno confermato la quarta posizione alle coppe del mondo e ora il doppio bronzo al campionato europeo juniores.

Ginevra, nonostante l’impegno sportivo di alto livello, è riuscita sempre a portare avanti la scuola: è iscritta al liceo linguistico Carlo Livi di Prato a indirizzo cinese ed è stata promossa con ottimi voti alla classe quarta.

«Ginevra dimostra che con impegno e sacrificio si possono raggiungere grandi risultati e che è possibile conciliare scuola e sport. Un vero orgoglio per Montemurlo», concludono il sindaco Simone Calamai e l’assessore allo sport, Valentina Vespi.

[masi —comune di montemurlo]