ginnastica. FERRUCCI LIBERTAS, FESTA COLLETTIVA PER LA GARA SOCIALE ANNUALE

Alla palestra Puccini in corso Gramsci hanno preso parte più di cento atlete e atleti con le loro famiglie

PISTOIA. Cinque ore di sport, più di cento atlete e atleti coinvolti per venticinque premi distribuiti: si è svolta sabato scorso alla palestra Puccini di corso Gramsci l’annuale gara sociale della Ferrucci Libertas, una bella festa collettiva nel segno della ginnastica che la società biancorossoblù ha scelto di aprire anche alle famiglie dei tesserati. Agli attrezzi si sono alternati i gruppi Promo e Base Gaf della sezione artistica femminile e i gruppi agonistica e pre-agonistica della sezione maschile.

Questi tutti i piazzamenti: Marta Biagini, Noemi Oliverio e Chloè Martelli si sono classificate dal primo al terzo posto per la categoria Base 2 GAF; Ginevra Fusario, Ginevra Sulejmani e Benedetta Lukaj sono salite sul podio per la Promo e Base GAF; Margherita Ferraro, Lucrezia Papi e Selika Niccolai sono le tre classificate nel secondo raggruppamento della Promo e Base GAF; Sofia Fabbricatore, Cloe Nerozzi e Ginevra Renai sono state le prime tre atlete in classifica per la Promo GAF; Camilla Nucci, Sofia Breschi, Giulia Mandi e Asia Marcis (a pari merito) hanno conquistato il podio per

l’Acrogym GAF; Dante Fedi, Pietro Carobbi e Gabriele Corvino sono i tre classificati dell’Agonistica maschile; Raffaele Carli, Federico Santoro, Ludovico Serafini hanno composto il podio della Preagonistica.

«A nome della società ci tengo a ringraziare i nostri tecnici — ha dichiarato il presidente della Ferrucci Libertas Franco Picchiarini — tutti i ragazzi e le ragazze, che con la loro presenza costante in palestra sono i primi testimonial di uno sport meraviglioso come la ginnastica e, non ultimi, i loro genitori: sono loro che, insieme ai nostri sponsor Chianti Banca, C&C System e AgriVivai, sostengono la nostra attività permettendoci di portare avanti un progetto che è appena entrato nel suo centocinquantunesimo anno di vita».

[ymw]