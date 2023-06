GIOBBE COVATTA, PAOLO HENDEL, MARIA CASSI, LELLA COSTA: AD AGLIANA QUATTRO APPUNTAMENTI AL PARCO PERTINI

Dal 16 al 25 giugno su iniziativa della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Comune

AGLIANA. Quattro appuntamenti al Parco Pertini di Agliana con i protagonisti della scena nazionale dal 16 al 25 giugno.

Giobbe Covatta, Paolo Hendel, Maria Cassi e Lella Costa porteranno sul palco testi tratti dai classici della letteratura, monologhi, adattamenti in grado di coinvolgere il pubblico, divertire e stimolare la riflessione sul presente e sul futuro del nostro pianeta.

Il programma curato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus (riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2022) con l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Il Moderno, si apre con un omaggio a uno dei maggiori scrittori del Novecento, Italo Calvino (1923 – 1985), nel centenario della nascita.

Venerdì 16 giugno (ore 21:30) per il primo appuntamento in cartellone Paolo Hendel legge Calvino in VIOLA E IL BARONE. Ad accompagnarlo le musiche eseguite dal vivo da Renato Cantini (tromba) e Michele Staino (contrabbasso).

Lo scrittore e poeta argentino Luis Borges ha detto: “La letteratura è una delle forme della felicità. Chi non legge è masochista.”

Mettere in scena un reading di testi di Italo Calvino è un modo per condividere questa felicità. La straordinaria ironia che tocca punte di squisita comicità, la profondità e la poesia di cui sono pervase le pagine de Il barone rampante e Il cavaliere inesistente conquistano e coinvolgono in un sentimento collettivo che ne amplifica gli effetti.

Il programma prosegue venerdì 23 giugno (ore 21:30). Maria Cassi e Leonardo Brizzi, con Nino Pellegrini al contrabbasso, portano in scena DIAMINE. Atto liberamente ispirato al Carnevale degli animali di Saint-Saens.

Diamine! Tipica espressione toscana per esprimere certezza ed entusiasmo, quello che Maria Cassi ancora una volta ci vuol trasmettere mettendo in scena un adattamento dell’opera di Saint-Saens, riunendo così anche lo storico duo Aringa e Verdurini, ovvero il maestro Leonardo Brizzi al pianoforte, avvalendosi anche della collaborazione di Nino Pellegrini al contrabbasso.

Momenti di pura comicità e momenti lirici, surreali e delicati, accompagnati dalla bellissima musica che contraddistingue l’opera di Saint-Saens. Uno spettacolo per ogni età, molto divertente, arguto e intelligente, che ancora una volta esprime il grande amore per il teatro e per la musica come forme di libertà emotiva e culturale.

Sabato 24 giugno (ore 21:30), Lella Costa è la protagonista di PINOCCHIO CONFIDENTIAL, per la regia di Gabriele Vacis, tratto dal romanzo Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi.

Lella Costa e Gabriele Vacis tornano ad affrontare un grande classico con il loro consueto stile, analizzando, scomponendo e ricomponendo la storia per cercarne i temi profondi che la rendono universale e paradigmatica, offrendoci così numerose chiavi di lettura del nostro quotidiano. A partire

da quelle bugie che oggi si chiamano fake news fino a tutte le sfumature della menzogna.

Ultimo appuntamento domenica 25 giugno (ore 21:30) con 6° (SEI GRADI) di Giobbe Covatta.

Un’avventura nel futuro, in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi.

Giobbe Covatta si diverte ad immaginare le drammatiche e stravaganti invenzioni scientifiche e politiche che metteremo a punto per far fronte ad una drammatica emergenza ambientale e sociale. Ne emergeranno personaggi di grande verve comica, indaffarati a realizzare all’ultimo momento quello che noi avremmo dovuto fare da anni. Uno spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi temi del nostro secolo.

Un’occasione di divertimento, ma anche per comprendere i motivi per cui è necessario agire oggi per evitare la nostra fine.

Info e biglietteria

Inizio spettacoli ore 21:30

