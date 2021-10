GIORGIO TESI GROUP PERDE MA GIOCA BENE

PISTOIA. Al Pala Carrara fa il suo esordio casalingo il campionato di A2 e i ragazzi di coach Brienza si trovano a dover fare i conti con la squadra che è indicata come la favorita per la stagione 2021/22.

San Bernardo-Cinelandia Park Cantù infatti ha in organico giocatori come Allen e Johnson che fanno decisamente la differenza, (chiuderanno la gara con 23 e 22 punti nel proprio tabellino).

Il pubblico presente si è divertito, ha visto una gara combattuta, giocata col coltello tra i denti, soprattutto dagli ospiti canturini, sempre avanti gli ospiti, raggiunti ad un punto di distacco nel finale del terzo quarto,59-60 infatti lo score dopo 30 minuti di gioco.

Nell’ultima frazione di gioco però Cantù segna ben 22 punti contro i 9 dei padroni di casa,che complici qualche fischio arbitrale dubbio e un pò di imprecisione nelle conclusioni cedono sul finale, con la partita che termina sul punteggio di 69-82.

Coach Brienza in sala stampa vede però il bicchiere mezzo pieno, ha apprezzato molto la capacità di reagire dei ragazzi di Pistoia, che a più riprese si sono rifatti sotto, preoccupando non poco l’allenatore dei canturini, Marco Sodini, il quale aveva preparato la gara cercando di bloccare Jazz Johnson (13punti), vero riferimento per la GTG, mossa riuscita in parte, e non è bastato per Pistoia lo sforzo di Lorenzo Saccaggi che si è caricato in spalla tutta la squadra, chiudendo con 37minuti di gioco e 20 punti realizzati.

Buone le prove di Wheatle (12punti) e Riismaa. In attesa di un completo inserimento di Utomi sono apparsi buoni segnali da tutta la squadra, sempre grintosa e acciacchi permettendo col massimo impegno fino all’ultimo secondo.

Il campionato è appena cominciato, la squadra è uscita tra gli applausi del pubblico… e dunque, forza Pistoia.

Gianluca Risi

