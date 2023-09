giornalismo montanelliano. LE ZEBRE STANNO TORNANDO. GRAZIE ALLA DENUNCIA DEL NOSTRO GIORNALE

Ad appena due settimane dalla denuncia del nostro giornale, il Comune, ha disposto la ricostruzione delle zebre pedonali, una specie non animale che, nel paese di Agrumìa era comunque in via di estinzione con pericolo per i pedoni. Un esempio emblematico di servizio del giornalismo libero a una comunità di cittadini matura, non portata al guinzaglio da amministratori incompetenti e che abusano della ignoranza dei cittadini. È il giornalismo (libero), bellezza!

AGLIANA. La segnalazione è stata fatta con articolo del 16 Agosto scorso e questa mattina, ci pervengono le notizie di una nostra lettrice che – già preoccupata per l’attraversamento delle scuole elementari di via Puccini, scancellato dall’usura – ci ringrazia per la ricomparsa delle strisce pedonali, una specie in via di estinzione ad Agrumìa.

L’episodio è molto utile anche a catechizzare (in senso di cultura civica) la comunità dei cittadini, su quale sia la funzione di una libera informazione che non potrà essere assicurata dai quotidiani tradizionali, ostaggio degli editori politicamente orientati e dunque parziali: noi siamo infatti il cane da guardia della democrazia senza alcuna pretesa di merito o punta di orgoglio, ma per la connotazione di indipendenza che caratterizza il giornalismo montanelliano e terzaniano, tanto detestati dal quartetto Coletta/Grieco/Curreli/Contesini che hanno disposto al Gip un provvedimento di oscuramento del giornale, rigettato subitamente dal Tribunale del riesame.

L’articolo del 16 agosto ha infatti permesso di prendere coscienza alla comunità dei lettori (anche cittadini ed elettori: le amministrative si terranno tra 10 mesi e sono tutti in fibrillazione, come ha dimostrato Pedrito con il veloce ripristino degli impianti) che la libertà di informazione è essenziale per garantire il controllo della cosa pubblica.

Lo dice anche la Cedu di Strasburgo, ma molti cittadini ottusi per come incapaci, insofferenti e ignoranti dei principi di giustizia e democrazia, non lo vogliono capire.

Su questi schermi sono stati denunciati diversi misfatti che, per rassicurare il feisbucchiano Riccardo Santini, non hanno riferimento alcuno a delle asserite frustrazioni del cronista, che è mosso dal più genuino servizio civico e spirito libero (e noi di Linea Libera, lo siamo, come dimostra la persecuzione alla quale siamo esposti per le attenzioni della Procura della Repubblica di Pistoia) e denuncia correttamente le malefatte di enti, organismi o associazioni territoriali malgestite o drogate da interessi e cordate privatistiche.

Mark Twain lo chiamava cane da guardia della democrazia, e ad Agrumìa la cosa sembra piacere e comprendersi.

Alcuni esempi spiccioli: il buco da mezzo milione causato dall’Artioli alla Confraternita della Misericordia (la prima inchiesta del 2013), le vicende della scomparsa di una dozzina di milioni alla Comunità montana pistoiese, la denuncia del taroccato concorso del mai Comandante Nesti, le continue irregolarità gestionali tenute all’inceneritore di Montale, la discarica del Cassero, la mancata messa in sicurezza di ponti autostradali a rischio di crollo, il libro dei morti (Vannuccini Massimo docet), la mancata devoluzione di 4000 euro alle parrocchie di Don Anthony e Don Vettori (discriminati da Benesperi in vantaggio di Don Paolo Tofani che si è preso il triplo di denari dovutigli), l’inquinamento da pesticidi nei vivai e bacini idropotabili e, la vicenda dell’abbandono della signora di Monsummano Terme in Ospedale ed Rsa e, ultima chicca, la scoloritura e scomparsa di oltre la metà degli impianti di attraversamento zebrati che, nel Comune di Agliana, sono quindi inutilizzabili per la loro funzione tesa alla sicurezza dei pedoni.

Queste non sono né farneticazioni, né frustrazioni, ma casi da manuale di giornalismo che, solo in parte sono trattati sui giornali strutturati, prudenti a rispettosi delle malate e drogate istituzioni tanto care alla Gip Patrizia Martucci.

L’Amministrazione Comunale di Agliana ha fatto quello che probabilmente era in scadenza per la prossima primavera, ma grave è che che non abbia risposto alla nostra denuncia con alcun comunicato di giustificazione o rassicurazione sull’ipotizzabile volontà di provvedere spontaneamente ai ripristini.

Questo silenzio dell’Amministrazione (non ci è pervenuta alcuna nota di precisazione o risposta) è la conferma della sua incapacità di gestire una manutenzione degli impianti zebrati per la sicurezza stradale, da assicurare nell’intero Comune, con precedenza ai tratti ove insistono plessi scolastici.

Al Bimbominkia (il Sindaco Luca Benesperi) e all’Assessore Agnellone (Maurizio Ciottoli), che ha la delega ai Lavori Pubblici, ricordiamo che le principali arterie di Agliana, via Giacomo Matteotti e via Magnino Magni sono ancora prive di ricostruzione degli impianti zebrati, ma ci ha colpito, nel sopralluogo fatto ieri, che anche l’asilo della Suore Mantellate ne è sprovvisto.

Vogliamo provvedere a mettere in sicurezza anche via Catani, sulla quale strada insiste anche l’ingresso della stazione dei Carabinieri o vogliamo aspettare che sia il Luogotenente Sturniolo a fare un sollecito, magari proprio avvalendosi del nostro giornale unica voce libera del territorio (provate a smentirci)?

PS: com’è andata poi la riunione fatta in Comune con l’assessore Ciottoli e i responsabili dell’U.O. LL.PP. Coordinati da Giampaolo Pacini il 17 mattina? Non avete in quella occasione deciso di diramare alcun comunicato stampa di rassicurazione o smentita? Avete spiegato all’assessore la vicenda del probabile danno erariale conseguente alla costruzione di un “nuovo cancello” per il Love Park? Ha capito cos’è il postmodernismo aglianese?

E dunque, buone passeggiate ai cittadini con i nuovi impianti di segnalazione orizzontale avviati dalla denuncia da questi schermi!

Alessandro Romiti

alessandroromiti@linealibera.info