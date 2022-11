giornata del diabete. SI CORRE LA 26ESIMA SCARPINATA PODISTICA

La gara è promossa dal Circolo Arci Bugiani

PISTOIA. In occasione della giornata del diabete, il Circolo Arci Bugiani di Pistoia ,organizza per il giorno di domenica 20 novembre, la 26ª edizione della Scarpinata podistica, gara podistica competitiva di km 11 per i competitivi e ludico motoria di km 5,500 e 11

Il ritrovo della gara e fissato per le ore 7,30 al Circolo ‘’L .Bugiani’’ in via Erbosa 12 a Pistoia dalle ore 9 prenderà il via la gara.

Le iscrizioni alla gara possono essere fatte al Circolo Bugiani tutti i giorni fino alle ore 8,45 del giorno della gara.

La quota iscrizione e di euro 5 per i tesserati Uisp e euro 7 per tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) e altri enti di promozione sportiva nazionale, per i partecipanti alla ludico motoria la quota iscrizione e di euro 5. A tutti gli iscritti confezione alimentare.

Saranno premiati i primi 20 assoluti uomini,10 donne assolute,10 veterani uomini, 5 donne veterane, 5 veterani argento uomini, 3 donne veterane argento, 3 veterani oro uomini e le prime 5 società con maggior numero di iscritti.

[giancarlo ignudi]