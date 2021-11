GIORNATA DELL ’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE, IL PROGRAMMA DI GIOVEDI 4 NOVEMBRE

Alle 9.30 in Cattedrale la messa in suffragio dei Caduti, alle 10.50 in piazza delle Carceri l’Alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al Monumento dei Caduti poi alle 17.20 l’Ammainabandiera.Alle 14.30 in Palazzo comunale si terrà anche la seduta straordinaria del Consiglio Comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

PRATO. Giovedì 4 novembre si celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e il Comune di Prato prenderà parte alla ricorrenza con diverse iniziative tra cui la seduta straordinaria del Consiglio Comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

Le cerimonie in programma per la Giornata inizieranno alle 9 in piazza del Duomo dove i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, le autorità e la cittadinanza si ritroveranno per partecipare alla messa in suffragio dei Caduti che si terrà alle 9.30 in Cattedrale.

Alle 10.30 una delegazione partirà da piazza del Duomo per raggiungere piazza Santa Maria delle Carceri dove alle 10.50 si terrà la cerimonia militare con l’Alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro al Monumento dei Caduti. Nella stessa occasione il prefetto di Prato Adriana Cogode leggerà il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’attrice Francesca Vannini reciterà una poesia e uno studente della 5aQ dell’Istituto tecnico statale Tullio Buzzi leggerà un passo di prosa. Alla cerimonia parteciperà anche la Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze.

Inoltre la mattina l’Amministrazione comunale renderà omaggio ai Monumenti e ai Cippi commemorativi del territorio comunale con la deposizione delle corone di alloro.

La Giornata proseguirà alle 14.30 in Palazzo comunale con la seduta straordinaria del Consiglio Comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto in occasione del centenario della sua istituzione. La cerimonia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale istituzionale del Comune di Prato.

Le celebrazioni termineranno alle 17.20 in piazza Santa Maria delle Carceri con la cerimonia di Ammainabandiera.

Alle manifestazioni del pomeriggio parteciperà anche la Banda Musicale della Brigata Paracadutisti “Folgore”.

Inoltre in piazza del Duomo saranno presenti, a carattere informativo e didattico, lo stand del 183° Reggimento Paracadutisti “Nembo” della Brigata “Folgore” e lo stand della Croce Rossa Italiana.

Tutte le manifestazioni si terranno nel rispetto delle normative di sicurezza sanitaria.

