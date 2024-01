giornata della memoria. PROIEZIONE DI UN FILM ALLA BIBLIOTECA EDEN

Oggi pomeriggio alle 17 a Casalguidi

SERRAVALLE. “Ricordare è necessario perché ciò che è stato non sia mai più”. Con queste parole l’assessore alla cultura Ilaria Gargini invita la popolazione a recarsi, oggi lunedì 29 gennaio alle 17, alla biblioteca comunale Eden di Casalguidi, per assistere alla proiezione di un film che avrà come tema la Shoah, vale a dire lo sterminio del popolo ebraico durante i tragici anni della seconda guerra mondiale.

L’evento viene organizzato come un momento di riflessione per la Giornata della memoria che, il 27 gennaio di ogni anno, ricorda al mondo intero l’importanza di una presa di coscienza costante su questi terribili fatti che hanno caratterizzato il secolo scorso. Il 27 gennaio non è peraltro una data casuale: il 27 gennaio del 1945 infatti la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz mostrò al mondo intero i frutti della barbarie nazista.

La proiezione, in programma appunto lunedì 29 alle 17 alla biblioteca Eden di Casalguidi, avrà quindi lo scopo di non far calare l’oblio su questi avvenimenti. Così dice appunto l’assessore Ilaria Gargini:

“La proiezione del film tratta il doloroso tema delle persecuzioni razziali che hanno tormentato la storia del Novecento. Invitiamo quindi tutti a partecipare a questo evento”.

[fioretti — comune di serravalle]