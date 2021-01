giornata della nascita. ALL’INGRESSO DEL SAN JACOPO UN OLIVO CON I NOMI DEI 910 BAMBINI NATI NEL 2020

PISTOIA. “L’augurio per il nuovo anno è che le profonde ferite lasciate dal virus sull’economia e sulle condizioni di vita delle giovani coppie possano guarire con la maggior rapidità possibile, consentendo loro di tornare a progettare il futuro in maniera più serena”.

Lo ha scritto il dottor Rino Agostiniani, dell’Area Pediatria e Neonatologia della Asl Toscana Centro, commentando i dati delle nascite del 2020 nei sette Punti Nascita aziendali.

In occasione della “Giornata della Nascita” l’8 gennaio scorso all’ingresso dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia è stato allestito un olivo con i nomi dei 910 bambini che sono nati a Pistoia lo scorso anno.

L’iniziativa è stata promossa dal dottor Pasquale Florio direttore dell’Area Ostetricia e Ginecologia della Asl Toscana Centro in collaborazione con la direzione della ostetricia professionale. “Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria non potendo invitare i genitori in ospedale —ha detto Florio — abbiamo comunque voluto dare un messaggio di speranza e organizzare un’iniziativa che ricordasse alla comunità l’importanza della nascita.

Soprattutto in questo particolare momento in cui tutto sembra buio — ha detto — noi accenderemo le luci dell’olivo che illumineranno la nascita dei nostri 910 bambini che sono nati nel punto nascita del San Jacopo”.

All’iniziativa oltre ai dottori Florio e Agostiniani hanno preso parte la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del San Jacopo, la dottoressa Arianna Maggiali, direttore della struttura complessa aziendale di ostetricia professionale oltre al personale dell’area materno infantile.

[ponticelli — asl toscana centro]