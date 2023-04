GIORNATA DELL’ATLETICA, DOMENICA 16 APRILE LA 33° EDIZIONE DELLA PRATO HALF MARATHON E LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI MARCIA CDS

La partenza da viale Piave alle 9.30 per la Maratonina e gare tutto il giorno all’impianto Mauro Ferrari per la Cds . L’assessore Simone Faggi: “Più di 1000 persone in visita a Prato, grazie a impianti, società e volontari che creano degli appuntamenti fissi portando ricchezza alla città”

PRATO. Si è tenuta stamani nel Salone consiliare di Palazzo comunale la presentazione della Giornata dell’Atletica, che si terrà domenica 16 aprile a Prato con la Maratonina Città di Prato 33° Prato Half Marathon e la manifestazione nazionale di marcia Cds, che si svolgerà all’impianto Mauro Ferrari e vedrà la partecipazione delle rappresentative regionali di Toscana, Marche, Umbria e Lazio per il Trofeo nazionale marcia cadetti.

Sono intervenuti l’assessore allo Sport Simone Faggi, il comitato organizzatore della Maratonina Città di Prato, il vicepresidente dell’Atletica Prato e consigliere del Comitato Regionale Toscana Gianluca Bruni, il delegato del CONI di Prato Massimo Taiti e il presidente dell’Atletica Prato Sauro Settesoldi che, alla presenza dei volontari, delle associazioni e degli sponsor, hanno illustrato il programma della giornata. Tra i presenti anche i genitori di Giovanni Iannelli.

La mezza maratona sarà ancora una volta una festa di colori, soprattutto della città laniera. Lo start da viale Piave, davanti al Castello dell’Imperatore, alle 9.30 di domenica 16 aprile con la presenza del campione handbike Christian Giagnoni e i gruppi dei ragazzi in carrozzina che partiranno per primi.

Prima dello start ufficiale verranno lanciati i palloncini colorati per ricordare Gio e poi tutti pronti, i tanti partecipanti, per iniziare la gara.

I campioni davanti e a seguire i tanti atleti provenienti da tutta la Toscana in quanto la corsa è valida come campionato toscano di mezza maratona e da tutta Italia e anche dall’estero.

Dietro i partecipanti alla Stracittadina con partner la Fibrosi Cistica e poi il walking con Milena Megli e la corsa Fido Running con gli amici a quattro zampe.

Saranno 21,097 km pianeggianti dove gli atleti potranno cercare di fare il loro risultato migliore e cercare di raggiungere il traguardo finale sempre davanti al castello dell’Imperatore. A supportare i corridori i Pace Maker della Ets Regalami un Sorriso, che sarà anche impegnata nel servizio fotografico, che daranno il tempo alla gara e tra chi seguirà i palloncini colorati ci sarà anche il Sindaco di Prato Matteo Biffoni che correrà insieme ai suoi concittadini.

Il Village verrà predisposto come di consueto in Piazza delle Carceri e sabato 15 aprile sono numerose le attività con il Walk Zone, la camminata dinamica e divertente per le vie del centro, guidati da un coach tramite cuffie, che inizierà alle 16. Alle 16.15 con il supporto dell’Avis di Prato e del Panathlon la Kid’s Run e dopo le 17 si svolgerà la presentazione della 30° edizione del Trofeo Denti, manifestazione giovanile di rugby organizzata dal Gispi Prato.

Tanta musica e divertimento lungo il percorso che vedrà come al solito tanto pubblico all’arrivo e lungo il percorso con la consegna della medaglia a chi giungerà al termine. Già più di 800 gli iscritti alla competitiva mentre saranno oltre 200 i partecipanti alla manifestazione di marcia organizzata dall’Atletica Prato e che avrà diversi campioni presenti.

La gara sarà divisa in prove di 3, 5 e 10 km destinata a Cadetti, ma anche alle categorie Allievi, Seniores, promesse e Juniores e le categorie Esordienti chiuderanno l’evento.

“Possiamo fare queste iniziative perché esiste un tessuto associativo sportivo adeguato, professionalizzato, competente e un’impiantistica sportiva adeguata a questo tipo di iniziative – ha dichiarato il vicesindaco e assessore allo Sport Simone Faggi —. Impianti, società e volontari portano all’attenzione la nostra città con più di 1000 persone che arrivano a visitare il nostro territorio, ma soprattutto creano degli appuntamenti fissi che poi vengono replicati, portando ricchezza a Prato in occasione di una giornata che è ormai diventata irrinunciabile nel calendario sportivo toscano. Questa è la strada che vogliamo proseguire”.

“Una competizione importante a livello nazionale, il primo gradino di una scala che Prato vorrebbe fare per arrivare alle più grandi manifestazioni di livello nazionale, ma che già domenica vedrà la partecipazione di alcuni atleti importanti, tra cui Francesco Fortunato, vincitore di 15 titoli italiani e 15° ai giochi di Tokyo.

Ci siamo trattenuti fino a questo momento perché aspettavamo il rifacimento della pista, altrimenti è impossibile organizzare un grande evento — ha affermato Gianluca Bruni, vicepresidente dell’Atletica Prato e consigliere del Comitato regionale Toscana —. Siamo un grande gruppo, in questo momento siamo in completa ascesa e la federazione ci guarda di buon occhio, quindi questo è un banco di prova. L’anno scorso è andato bene, quest’anno speriamo vada ancora meglio”.

“Una gara come questa coinvolge tanti cittadini che domenica mattina saranno presenti alla partenza e all’arrivo. Quella che era nata come la maratonina di Narnali, è entrata ormai nella tradizione e nella cultura sportiva della nostra città – ha aggiunto Massimo Taiti, delegato del Coni di Prato —. I volontari dello sport sono una ricchezza, un patrimonio importante, ma che purtroppo però si sta pian piano assottigliando”.

“Ormai siamo a circa 650 iscritti con un background di volontariato importante – ha concluso Sauro Settesoldi, presidente dell’Atletica Prato —. Siamo quindi orgogliosi sia dell’organizzazione, che dell’impianto”.

Il percorso della 33° edizione della Prato half Marathon passerà dalle seguenti vie/piazze: partenza da viale Piave, poi piazza San Marco, via Francesco Ferrucci, via Cesare Grassi, via Arrigo del Rigo, via Francesco Ferrucci, viale della Repubblica, piazzale Falcone e Borsellino, viale della Repubblica, via Enrico Berlinguer, via Fernanda Nocchi Zipoli, via delle Fonti, via Galileo Ferraris, via delle Ripalte, via Fiorentina, via Giuseppe Valentini, via Ferdinando Baldanzi, via Carlo Livi, via Don Giuseppe Arcangeli, via Frascati, via Carbonaia, via Santa Trinita, via Roma, via Giovacchino Carradori, piazza dei Macelli, via Cavour, via della Misericordia, via Dolce de’ Mazzamuti, piazza Cardinale Niccolò, corso Savonarola, piazza San Domenico, via Cesare Guasti, via Luigi Muzzi, largo Giosuè Carducci, piazza del Duomo, via Giuseppe Garibaldi, piazza Mercatale, porta Mercatale, via Piero Gobetti, piazza Santa Maria della Pietà, via Pietro Colletta, via Niccolò Macchiavelli

via Giacomo Matteotti, ponte alla Vittoria, piazza Europa, via Tiziano, via Tiepolo, viale Vittorio Veneto, piazza San Marco, via Ferrucci e secondo giro uguale al primo fino a piazza San Marco con arrivo in viale Piave.

[comune di prato]