GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE, PER RICORDARNE LE CONQUISTE E I SUCCESSI SENZA DISCRIMINAZIONI

Ieri mattina la presentazione del programma in sala Giunta

PRATO. Si è tenuta ieri martedì 5 marzo, nella sala Giunta di Palazzo comunale, la presentazione delle iniziative in programma per la Giornata internazionale della donna dell’8 marzo.

Sono intervenute l’assessora all’Istruzione Pubblica e alle Pari Opportunità Ilaria Santi, l’assessora alla Polizia Municipale, Sicurezza Urbana e Mobilità Flora Leoni e la consigliera della regione Toscana e presidentessa della 2a commissione Ilaria Bugetti.

C’erano i rappresentanti della Provincia di Prato e dei Comuni di Montemurlo, Carmignano, Vernio, Vaiano, Poggio a Caiano e Cantagallo. C’erano inoltre anche le rappresentanti di La Nara, Spi Cgil, Arci, Cna Toscana centro impresa donna, Impresa donna, Confartigianato impresa donna, Confcommercio e Parimerito.

“Mi preme sottolineare che il lavoro che è stato fatto in questi cinque anni ha visto la collaborazione di tutti i comuni e non si tratta solo di un impegno culturale con spettacoli e rappresentazioni, ma è anche un lavoro che è stato fatto per le scuole e tutto l’apparato educativo. Per noi è fondamentale — afferma l’assessora Ilaria Santi— perchè la giornata internazionale dei diritti delle donne è certamente un momento di celebrazione, ma è anche un percorso di riflessione, che oggi più che mai va approfondito nelle scuole, nei gruppi sportivi e in tutti i luoghi dove ci sono ragazzi e ragazze. È ora il momento di rimboccarsi le maniche e di non abbandonare le conquiste che abbiamo ottenuto con tanto impegno”.

Il cartellone degli eventi è infatti frutto di un lavoro di rete e di un impegno corale dei Comuni dell’area, della Provincia di Prato, dell’Associazionismo e degli enti del terzo settore per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche che riconoscere i successi delle donne, senza distinzione di nazionalità, etnia, religione, cultura, lingua, status economico o orientamento politico.

Per questo motivo sono state ideate una serie di iniziative che hanno come protagoniste le donne nel mondo dello sport, della musica, dell’arte, del cinema e della letteratura, ma anche conferenze e dibattiti sul tema della parità di genere.

Le iniziative sono divise tra i vari Comuni.

Cominciando dal Comune di Prato, il 7 marzo alle 10 nel Salone consiliare di Palazzo comunale ci sarà la premiazione Donne Sport: la lunga strada verso la parità a cura di Soroptimist International Club Prato; nella stessa giornata alle 16.30 nella Sala Fattori della Camera del Lavoro ci sarà l’incontro testimonianza Donne del novecento: dalla piccola del Trebbio di Cavarzano alla Prato in movimento degli anni settanta con Giulia Moncelli a cura del Coordinamento donne SPI CGIL e CGIL Prato.

L’8 marzo alle 10.30 a Manifatture Digitali ci sarà la proiezione del docufilm Salomè genio e passione di Gabriele Cecconi e Francesco Tasselli; nella stessa giornata dalle 10.30 alle 18.30 ci sarà l’ingresso gratuito per le donne al Museo di Palazzo Pretorio, dove alle 17 ci sarà la visita guidata Tutte le donne del… Pretorio a cura della direttrice Rita Iacopino, con prenotazione obbligatoria e posti limitati, per Info e prenotazioni 0574 1837859.

Venerdì 8 marzo alle 18.30 alla Biblioteca Lazzerini ci sarà l’incontro Le donne sono lunatiche a cura di Lila Padma Cantasale, mentre alle 21 al Beste Hub Reading “La Nara tessitrice di relazioni e valori femministi” a cura del Centro Antiviolenza La Nara. Sabato 9 marzo alle 16.30 alla Biblioteca Lazzerini ci sarà il reading di Una stanza tutta per noi a cura dell’associazione Ipazia.

Sabato 16 marzo alle 16.30 alla Biblioteca Lazzerini ci sarà il ciclo di incontri La grande bellezza femminile con Bellezze al bagno, selezione di figure femminili tratte dal mito classico a cura di Rossana Cavaliere.

Lunedì 18 marzo alle 17.30 a PrismaLab all’interno della sala eventi si svolgerà il Convegno Certificazione di parità, un’opportunità con la presenza di Ilaria Bugetti, presidente della 2a Commissione Politiche del lavoro e dell’occupazione del Consiglio Regionale della Toscana.

Mercoledì 20 marzo alle 16.30 nella Sala Fattori della Camera del Lavoro ci sarà la presentazione del libro Come farfalle nella ragnatela,sarà presente l’autrice Lara Ghiglione a cura del Coordinamento Donne SPI CGIL e FLC CGIL.

Giovedì 21 marzo alle 16.30 nella Sala Fattori della Camera del Lavoro verrà presentato il libro Leonardo Sciascia negli occhi delle donne: curiosità ed aneddoti per un ritratto inedito con Rossana Cavaliere a cura del Coordinamento donne FLC e SPI CGIL.

Venerdì 22 marzo alle 17 all’Auditorium CCIAA si svolgerà la 10a edizione del Premio Margherita Bandini Datini per l’imprenditoria femminile a cura dei Coordinamenti dell’Imprenditoria Femminile di Confartigianato, CNA Toscana Centro, Confesercenti e Confcommercio Pistoia-Prato.

Sabato 23 marzo alle 16.30 alla Biblioteca Lazzerini ci sarà il Ciclo di incontri La grande bellezza femminile: l’altra metà del cielo, selezione di figure femminili tratte dalla Bibbia e dalla storia a cura di Rossana Cavaliere.

Sabato 6 aprile alle 16.30 alla Biblioteca Lazzerini ci sarà il Ciclo di incontri La grande bellezza femminile: donne, eterne dee, selezione di figure femminili tratte dalla letteratura a cura di Rossana Cavaliere.

Infine sabato 13 aprile alle 16.30 alla Biblioteca Lazzerini per il ciclo di incontri La grande bellezza femminile, Della stessa sostanza dei sogni: selezione di figure femminili tratte dall’universo cinematografico a cura di Rossana Cavaliere.

Nel Comune di Cantagallo dal 6 all’8 marzo ci sarà l’evento social Sognare, ispirare, agire con il contributo dell’artista fiorentina C_ska. Pagina Facebook del Comune di Cantagallo.

Nel Comune di Carmignano venerdì 8 marzo alle 18.45 al Carmignano circolo arci 11 Giugno ci saranno aperitivo poetico e letture speciali Universo Donna a cura del coordinamento Donne SPI / CGIL di Poggio a Caiano-Carmignano. Nella stessa giornata dalle 9.30 alle 13.30 ci sarà l’’ngresso gratuito per le donne al Museo Archeologico di Artimino.

Sabato 9 marzo alle 15.45 a Seano alla Biblioteca comunale A. Palazzeschi ANNA BANTI ci sarà una Conversazione tra Benedetta Montagni e Lucia Minunno. Mentre alle 21 a Seano allo Spazio teatrale Pandora ci sarà la commedia Invito all’Amore di Tommaso Auzzi, con Oscar Soressi.

Domenica 10 marzo alle 16.15 al Teatro di Comeana ci sarà il premio Volti di donna XV edizione Donne e ristorazione e Spettacolo in vernacolo fiorentino Gallina Vecchia a cura della Compagnia Il chiodo fisso. Per prenotazioni whatsapp 349/2661239.

Nelle giornate di 16 e 17 marzo dalle 9 alle 19 ci sarà a Carmignano all’Ex Cantine Niccolini la mostra/mercato dell’arte e dell’ingegno al femminile Io Creo, Primavera in collaborazione con Pro Loco Carmignano.

Nel Comune di Montemurlo mercoledì 13 marzo alle 21 nello spazio polifunzionale della biblioteca comunale della Fonte ci sarà la presentazione del libro Intrecci a cura di Rita Biancalani, conduttrice del laboratorio di scrittura.

Sabato 16 marzo alle 21.15 allo Spazio Polivalente Cristiano Banti ci sarà lo spettacolo teatrale Diritti o rovesci … ma pari! di Katia Beni e Benedetta Giuntini.

Dal 27 marzo al 16 aprile alla Galleria espositiva Sala Banti ci sarà la mostra fotografica Lasciateci lavorare”a cura della Commissione delle Pari Opportunità Comunale in collaborazione con l’associazione Gruppo fotografico Zoom.

Domenica 7 aprile alle 10 nella sala polivante Cristiano Banti ci sarà la presentazione del progetto fotografico Lasciateci lavorare a cura dalla Commissione Comunale delle Pari Opportunità e associazione Gruppo fotografico Zoom.

Nel Comune di Poggio a Caiano venerdì 8 marzo alle 11 nella Sala consiliare e nella Sala della Giostra ci sarà l’evento Le Donne di Poggio si raccontano.

Sabato 9 marzo alle 17 nella Sala della Giostra ci sarà Eleonora di Toledo sposa felice di Cosimo I de’Medici concerto con chitarra, mandolino e presenza figuranti del Gruppo Storico di Poggio a Caiano.

Nel Comune di Vaiano venerdì 8 marzo alle 13 e alle 21 nella sala polivalente Lido Baldini ci sarà Dimmi dell’otto marzo Pranzo in musica e racconto di donne migranti alla sartoria a cura di Auser La Sartoria Vaiano.

L’ 8 marzo alle 19 e alle 21 al Cucinone della Badia San Salvatore ci sarà lo spettacolo teatrale Italia Donati. Alla ricerca della quiete di Mike Ricci a cura dell’associazione Il Gabbiano.

Nel Comune di Vernio il 9 marzo alle 17 al teatro Ex Meucci ci sarà l’Iniziativa Uno sguardo al femminile: contributi di donne per una società paritaria in collaborazione con le associazioni Revulva, Arci Pistoia, Give Valbisenzio e Pari Merito, con la Commissione Regionale Pari Opportunità della Toscana e CGIL Prato.

Infine sempre in Provincia di Prato il 6 marzo alle 10 nell’auditorium del Liceo Copernico ci sarà l’incontro Di pari passo –STEM e contrasto agli stereotipi di genere nella scuola in memoria di Giulia Cecchettin.

