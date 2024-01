giorno della memoria. A BORGO A BUGGIANO LA MOSTRA FOTOGRAFICA “IL CORAGGIO DI DIRE NO”

Fino a venerdì 26 gennaio alla scuola media “Salutati” su iniziativa della sezione Anpi in mostra alcuni dei disegni e dipinti realizzati dagli Internati Militari Italiani nei campo di concentramento con le didascalie degli studenti

BUGGIANO. In occasione del Giorno della Memoria 2024, la sezione A.N.P.I. di Buggiano ha curato l’allestimento di una mostra fotografica dedicata ai disegni e ai dipinti realizzati dagli Internati Militari Italiani nei campi di concentramento dove furono deportati dai nazifascisti.

La mostra è in esposizione nei locali della scuola secondaria di primo grado “C. Salutati” a Borgo a Buggiano, in collaborazione con i/le docenti e con le studentesse e gli studenti, che ne hanno realizzato le didascalie arricchite da riflessioni personali.

Sarà possibile visitare la mostra fino a venerdì 26 gennaio dalle ore 15 alle ore 17, recandosi presso la portineria della scuola secondaria Salutati, piazza A. Moro n. 1, Buggiano

[valentini — anpi buggiano]