giorno della memoria. DA RIFONDAZIONE COMUNISTA UN NETTO NO A TUTTI I FASCISMI VECCHI E NUOVI

Ha riscosso un buon successo il dibattito promosso dalla segreteria provinciale

PISTOIA. In occasione dell’apertura delle iniziative intorno al “Giorno della memoria”, abbiamo ritenuto necessario organizzare un pubblico dibattito, cercando di ragionare sul significato della salvaguardia della memoria per non perdere la cognizione del tempo e per la necessità di non andare incontro ad errori e orrori che, invece, abbiamo sotto gli occhi e anche a due passi da noi.

Nonostante orario difficile in cui è stata organizzata, l’iniziativa, che è stata organizzata con la partecipazione di Rosalba Bonacchi, neo Presidente provinciale di ANPI Pistoia, Alice Vannucchi, responsabile Didattica Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia e Rita Scapinelli, Responsabile nazionale Dipartimento Antifascismo di Rifondazione Comunista, ha avuto un buon successo.

Al tavolo delle relazioni, solo rappresentanti dell’”altra metà del cielo” come ha voluto ricordare il segretario provinciale di Rifondazione Comunista, Ivano Bechini, che possono anzi devono riappropriarsi della gestione della memoria collettiva, pubblica.

Con interventi originali che hanno saputo destare l’interesse dell’uditorio, tra cui – finalmente – un gruppo di giovani che non hanno perso l’occasione per rivolgere domande alle relatrici. Il pomeriggio si è aperto con gli auguri di “buon lavoro per proficui risultati” alla neoeletta Presidente provinciale dell’ANPI (e sinceri ringraziamenti al Presidente uscente Aldo Bartoli) e all’illustrazione dei motivi di una iniziativa autonoma di Partito “perché occorre rinnovare l’impegno per la difesa della Costituzione italiana di fronte ai tentativi di modificarla col fine di renderla meno vincolante per chi fa del liberismo la sua bandiera: presidenzialismo, autonomia differenziata, smantellamento dello stato sociale, sono tutti tentativi di modificare il carattere sociale e antifascista della Costituzione italiana che dobbiamo respingere”.

Poi, il dibattito che ha affrontato i temi proposti ma collocandoli su diversi piani, non ultimo quello del raffronto tra Memoria e suo uso e la ricostruzione storica.

La Segreteria provinciale di Rifondazione Comunista di Pistoia