GIORNO DELLA MEMORIA, DOMANI LA CERIMONIA IN PIAZZA DELLA RESISTENZA

PISTOIA. Nell’ambito del programma delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, venerdì 27 gennaio alle 11.30 in piazza della Resistenza si terrà la cerimonia itinerante con la deposizione di fiori alle targhe dedicate a Renato Moscato, ebreo pistoiese ucciso ad Auschwitz, ai Rom vittime della Shoah e al cippo che ricorda i bambini ebrei vittime di esperimenti medici nel campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau. Interverranno il sindaco Alessandro Tomasi e Renzo Corsini dell’Anpi Pistoia.

Durante la commemorazione verrà letta una lettera di Mirella Moscato, figlia di Renato, e il Coro Città di Pistoia eseguirà canzoni yiddish e rom tratte dal “Concerto per la Memoria”.

L’iniziativa è a cura di Anpi e Cudir. Info 0573 371234.

