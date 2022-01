GIORNO DELLA MEMORIA: LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA DAL 24 AL 29 GENNAIO

Giovedì 27 gennaio alle 11 in piazza della Resistenza cerimonia in memoria di Renato Moscato, ebreo pistoiese morto ad Auschwitz. Sabato 29 gennaio alle ore 10 presso l’aiuola del viale Arcadia/Piazza della Resistenza omaggio al cippo che ricorda i bambini ebrei vittime di esperimenti medici. Previsti presentazione di libri, musica e iniziative rivolte agli studenti

PISTOIA. Come ogni anno Comune di Pistoia e Comitato Unitario per la difesa delle Istituzioni Repubblicane del Comune di Pistoia hanno realizzato un calendario di iniziative in occasione del Giorno della Memoria, istituito il 27 gennaio a partire dall’anno 2000 «al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati».

Il programma di quest’anno inizia lunedì 24 gennaio con la presentazione del libro: “Harlem. Il film più censurato di sempre” (La nave di Teseo, 2021). In streaming sulla pagina Facebook dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia, alle ore 17, sarà possibile seguire l’approfondimento delle vicende del film “Harlem”, girato a Cinecittà fra il 1942 e il 1943 con gli interventi di Giovanni Contini, presidente dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia; Marta Baiardi dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’età contemporanea; Sara Valentina Di Palma, storica. Sarà presente l’autore del libro, Luca Martera. L’iniziativa è a cura dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia e della Sezione Soci Pistoia Unicoop, con il patrocinio di Cudir.

Si prosegue giovedì 27 gennaio alle ore 11 nell’aiuola di Piazza della Resistenza, ingresso dal lato della Fortezza Santa Barbara, con la cerimonia di collocazione di una targa in memoria di Renato Moscato, commerciante ambulante, unico ebreo residente a Pistoia arrestato e deportato ad Auschwitz il 29 gennaio del 1944, dove fu ucciso. L’iniziativa è a cura di A.N.P.I sezione di Pistoia.

Sempre giovedì 27 gennaio alle ore 21 il Piccolo Teatro Bolognini ospita il concerto di Amit Arieli e del New Old Klezmer Ensemble, una tra le formazioni più quotate in ambito nazionale e non solo, nell’interpretazione della musica klezmer, balcanica ed ebraica con all’attivo numerosi concerti in Italia e all’estero. Il programma spazia dai canti tradizionali ebraici italiani alla brillante musica klezmer, alla chazanut, la musica sinagogale coinvolgendo il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la storia ebraica.

Sabato 29 gennaio sono in programma tre iniziative.

La prima è alle ore 10 presso l’aiuola del viale Arcadia/Piazza della Resistenza dove si terrà l’omaggio al cippo che ricorda i bambini ebrei vittime di esperimenti medici nel campo di sterminio nazista di Auschwitz – Birkenau, a cura dell’Associazione Scarpette Rosse n° 24.

Alle ore 11 nell’aula magna del liceo scientifico di Pistoia si svolgerà un incontro riservato ad alcune classi della scuola di viale Adua che si confronteranno, in modo aperto e partecipativo, sulle riflessioni di Mario Agnoli partigiano (1924, Valle di Cadore – 2017, Pistoia) legate all’esperienza della deportazione di cui fu vittima e dalla quale uscì vivo. Gli studenti leggeranno alcune poesie di Agnoli, tratte dal libro Experia. L’introduzione è affidata a Caterina Marini, docente del liceo scientifico di Pistoia. Interverranno Marina Zampolini Agnoli, moglie di Mario Agnoli, e Beatrice Iacopini, docente dello stesso liceo che farà un ritratto della scrittrice ebrea olandese Esther Hillesum, morta ad Auschwitz nel 1943, attraverso la lettura di alcuni brani tratti dalle sue opere.

Il terzo appuntamento è previsto alle ore 21 al Piccolo Teatro Bolognini con il concerto del Coro città di Pistoia, diretto dal maestro Gianfranco Tolve. Da molti anni apprezzata e riconosciuta realtà culturale e musicale cittadina, il coro vanta un vasto e vario repertorio che ha eseguito in numerosi concerti in Italia e all’estero. Da sempre partecipa a concerti e manifestazioni di rilevanza civile e sociale. L’iniziativa è a cura di A.N.P.I sezione di Pistoia.

In occasione del Giorno della Memoria un pensiero particolare è sempre rivolto ai ragazzi e alle ragazze con iniziative realizzate nelle scuole per far loro conoscere e approfondire la conoscenza di questa pagina atroce della storia. L’appuntamento di quest’anno vuole far conoscere e rendere omaggio a Lily Ebert, 98 anni compiuti a dicembre, che da qualche tempo racconta su Tik Tok, social utilizzato prevalentemente dai giovanissimi, la sua esperienza di sopravvissuta allo sterminio.

Con la forza del ricordo, Lily ha trovato la chiave per suscitare da parte dei ragazzi una grande partecipazione e una autentica volontà di conoscere e sapere. Ha più di un milione di followers. Parla con calma in un social che vuole la velocità, la musica, l’immagine, il movimento. Nata nel 1923 in Ungheria, Lily, fu deportata ad Auschwitz-Birkenau insieme alla madre e ai fratelli. Sul suo braccio è ancora visibile il numero tatuato. Al campo, la madre, il fratello e la sorella minore furono subito uccisi mentre Lily e le sorelle vennero scelte per lavorare, salvandosi. Insieme al nipote che l’ha aiutata ad utilizzare tik tok, ha scritto il libro “Mi chiamo Lily Ebert e sono sopravvissuta ad Auschwitz – Newton Compton Editori, gennaio 2022. In occasione delle sue 98 candeline ha ricevuto migliaia di biglietti di auguri e lei, commossa, ha ringraziato.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, senza necessità di prenotazione. Per accedere ai luoghi in presenza occorre esibire il Green pass rafforzato e utilizzare la mascherina FFP2, da indossare per tutta la durata delle iniziative, come da normativa vigente.

Il calendario di eventi è a cura dell’Ufficio Attività Culturali del Comune di Pistoia (via Sant’Andrea, 16) – Info: tel. 0573 371273 – 371611 – 371238 – cultura@comune.pistoia.it.

Scopri il programma anche su www.cultura.comune.pistoia.it

[Comune di Pistoia]