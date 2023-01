giorno della memoria. SEDUTA SOLENNE DEL CONSIGLIO REGIONALE A FIGLINE

Alle 14,30 al Museo della Deportazione Resistenza di Figline

PRATO. Questo pomeriggio in occasione del Giorno della Memoria, alle 14,30 al Museo della Deportazione Resistenza di Figline si terrà la seduta solenne del Consiglio regionale e ad intervenire saranno il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, la presidente del Museo della Deportazione e Resistenza Aurora Castellani, il presidente dell’Istituto nazionale F. Parri Paolo Pezzino e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Questa giornata non deve essere solo un’occasione per ricordare ma per approfondire, per conoscere, perchè quello che è accaduto in passato non si ripeta — ha affermato il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo —.

Questa giornata è per noi un modo di fare quello che la Toscana ha sempre fatto, non voltarsi mai dall’altra parte, cercare di stare sempre dalla parte giusta della storia.

Il compito delle Istituzioni è quello di diventare amplificatori di memoria ed è per questo che abbiamo voluto portare la seduta solenne del consiglio a Prato, in un luogo simbolico come il Museo, dove riceveremo una lectio magistralis su questo tema per conoscere e interrogarsi”.

[comune di prato]