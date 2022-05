GIORNO DELLA MEMORIA: STAMANI LA CERIMONIA IN PIAZZA SAN FRANCESCO

Alle 11 in occasione dell’anniversario della uccisione dell’onorevole Aldo Moro si commemorano tutte le vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice

PISTOIA. Oggi Lunedì 9 maggio, alle 11, in piazza San Francesco, si terrà la cerimonia commemorativa del Giorno della Memoria, dedicata a tutte le vittime del terrorismo, interno ed internazionale, e delle stragi di tale matrice. Accompagneranno la cerimonia tre interventi musicali eseguiti dagli studenti del Liceo Forteguerri.

Il Giorno della Memoria, che ricorre in occasione dell’anniversario dell’uccisione di Aldo Moro, è stato istituito dalla legge 56 del 2007.

In tale occasione, come segno di omaggio alle vittime e come gesto di vicinanza nei confronti dei loro familiari, saranno deposte corone di alloro nell’area monumentale denominata “Memoria Storica”, destinata dalla città di Pistoia alla memoria dello statista e dei cinque appartenenti alle Forze dell’ordine che componevano la sua scorta, uccisi durante il sequestro.

[comune di pistoia]