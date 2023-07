GIOSTRA DELL’ORSO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE IN CENTRO STORICO

Sarà in vigore dalle 17 di oggi 25 luglio alle 6 di domani mercoledì

PISTOIA. Come ogni anno, in occasione della Giostra dell’Orso, che si svolgerà in piazza del Duomo stasera martedì 25 luglio, saranno in vigore specifiche disposizioni per disciplinare la vendita di alcolici e di bottiglie di vetro e lattine in prossimità del centro storico.

Bevande alcoliche. Gli esercizi commerciali in sede fissa abilitati alla vendita di bevande, le attività commerciali alimentari e di somministrazione su area pubblica, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia prevalenti che accessorie, e le attività artigianali alimentari che si trovano nella Zona a particolare tutela, che comprende l’intera area del centro cittadino, dalle 17 di martedì 25 luglio alle ore 6 del giorno successivo non potranno vendere o cedere – per asporto o consumo sul posto – bevande contenute in bottiglie di vetro o lattina; l’esercente è tenuto a trasferire la bevanda in un bicchiere di carta, plastica o altro materiale biodegradabile, trattenendo la bottiglia o la lattina.

Potranno essere servite bevande in vetro, lasciando in uso anche la bottiglia, solo se somministrate al tavolo o al bancone. In ogni caso la clientela non potrà lasciare l’esercizio e i dehors portando al seguito la bottiglia di vetro.

Limitazioni nell’assunzione di alcolici. Dalle 17 di martedì 25 luglio alle 6 del giorno successivo, nella Zona a particolare tutela e nella Terza cerchia di mura saranno vietati la cessione (anche gratuita) di bevande alcoliche esternamente ai locali abilitati alla vendita, lo stoccaggio di bevande alcoliche e la cottura dei cibi su suolo pubblico ad eccezione delle concessioni dodecennali rilasciate agli operatori abilitati al commercio su area pubblica.

Nella Zona a particolare tutela sarà attivo anche il divieto dell’esercizio del commercio in forma itinerante, fatte salve specifiche deroghe, come dalle previsioni riportate nel Piano del Commercio che consente la vendita di particolari prodotti quali palloncini, zucchero filato, pop corn, gadget e simili, effettuato a piedi e senza occupazione di suolo pubblico.

Infine nella Zona a particolare tutela, dalle 17 del 25 luglio alle 6 del giorno successivo, è vietato il consumo in modalità itinerante di bevande con il contenuto alcolico superiore all’8% del volume.

[comune di pistoia]