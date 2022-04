GIOVANISÌ, ARRIVA A PISTOIA IL TOUR DI “SIETE PRESENTE”

Domani, martedì 5 aprile, presso l’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio (via Sandro Pertini)

PISTOIA. Arriva a Pistoia il tour di “Siete Presente”. Il percorso di partecipazione promosso dalla presidenza della Regione Toscana e Giovanisì per chiamare studentesse e studenti al confronto su edilizia scolastica e trasporti si svolgerà domani, martedì 5 aprile, presso l’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio (via Sandro Pertini).

Orari e schema della giornata non cambiano. Dalle 10 alle 12.30 i giovani rappresentanti istituzionali eletti nei Consigli di istituto, nelle Consulte provinciali e nel Parlamento regionale degli studenti dialogheranno con i funzionari della Regione e della Provincia che racconteranno gli interventi programmati sui territori, grazie anche ai fondi del Pnrr. Insieme a Bernard Dika, consigliere del presidente Giani per le politiche giovanili e l’innovazione, interverrà Luca Marmo Presidente della Provincia di Pistoia e sindaco di San Marcello Piteglio.

Il tour di “Siete Presente” è promosso dalla presidenza della Regione Toscana e Giovanisì, finanziato dalla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche giovanili e realizzato in collaborazione con Upi Toscana e Fondazione Sistema Toscana.

