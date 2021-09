GIOVANISIVACCINANO. IL CAMPER DELLA REGIONE FARÀ TAPPA NELLA MONTAGNA PISTOIESE

Domani pomeriggio mercoledì 15 settembre appuntamento a San Marcello Pistoiese e il 16 settembre a Sambuca Pistoiese

SAN MARCELLO PITEGLIO — SAMBUCA. Domani mercoledì 15 settembre il Camper della regione Toscana #GiovaniSìVaccinano farà tappa a San Marcello Pistoiese dalle ore 15 alle 19, nel parcheggio antistante ex Maeba e il giorno successivo giovedì 16 settembre a Sambuca Pistoiese dalle ore 15 alle 19, nel parcheggio pubblico in località Ponte della Venturina. Il 20 settembre sarà a Serravalle Pistoiese, in località Casalguidi, dalle ore 16 alle 20 presso via Forti (tra la palestra e il campo da tennis).

All’interno il mezzo è allestito per la somministrazione dei vaccini anti-Covid-19 e per chi è interessato non è necessaria alcuna prenotazione: basterà presentarsi alla postazione mobile e aspettare il proprio turno.

Le vaccinazioni saranno effettuate dal personale sanitario dell’Azienda Sanitaria.

[asl toscana centro pistoia]