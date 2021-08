GIOVANISIVACCINANO IN CONCERTO: IL CAMPER DOMANI A PRATO

Il camper di GiovaniSì si sposta nei luoghi della musica. Domani domenica 29 dalle 17 alle 23 in piazza del Comune a Prato, in concomitanza con il concerto di RKomi già sold out

PRATO. La Toscana che vuole vaccinare “più persone possibili nel minor tempo possibile” entra direttamente negli eventi clou del fine settimana grazie al camper di GiovaniSi, che domani domenica 29 agosto sarà a Prato, dalle 17 alle 23 in piazza del Comune, a pochi passi dal concerto (già sould out) di Rkomi, il rapper milanese che guida saldamente la classifica degli album più venduti.

“Il camper di Giovanisì è un successo, giovani e giovanissimi stanno di fatto trainando la campagna vaccinale in Toscana e sono di esempio per gli adulti” afferma Eugenio Giani.

“Dopo il risultato conseguito sulle spiagge, dove il camper ha somministrato centinaia di dosi di Pfizer, ora guardiamo agli appuntamenti di maggior richiamo”.

“Per i giovani, ma non solo, questo weekend rappresenta una straordinaria opportunità – sottolinea il Consigliere per le politiche giovanili di Regione Toscana Bernard Dika, che ha promosso la campagna in spiaggia – per accedere liberamente, senza prenotazione alla vaccinazione.

La Toscana, con l’iniziativa #GiovaniSiVaccinano sta tra i suoi giovani, nei luoghi che frequentano, permettendogli di informarsi meglio grazie alla presenza dei nostri camici bianchi. Farlo nei concerti è un invito a compiere questa scelta tornando a vivere e divertirci in sicurezza”.

Un punto condiviso dal sindaco di Prato, Matteo Biffoni: “Vaccinarsi è fondamentale per la salute di tutta la comunità; la presenza del camper è l’occasione per i giovani di vaccinarsi in centro, durante una delle serate del Settembre, ed è anche un messaggio forte di come solo la vaccinazione diffusa potrà permetterci di non tornare alle restrizioni dei mesi passati“.

Per Paolo Morello, direttore generale Asl Toscana Centro “Questa ulteriore opportunità si inserisce a pieno ritmo in questa fase importante della campagna vaccinale, contribuendo a raggiungere la fascia di popolazione più giovane e incrementare maggiormente la copertura della popolazione anche nel nostro territorio”.

A Prato l’accesso al camper è libero. A dare il via alle vaccinazioni domani assieme a Bernard Dika, consigliere di Regione Toscana per le politiche giovanili, ci sarà anche il sindaco Matteo Biffoni con le autorità sanitarie.

[toscana notizie]