giovedì al cinema. ALL’AUDITORIUM DEL CIRCOLO HITACHI IL FILM “SVEGLIATI E UCCIDI”

PISTOIA. All’Auditorium del Circolo Hitachi arriva il precursore del poliziesco all’italiana, o – come fu ribattezzato dalla critica – “poliziottesco”: per il terzo appuntamento con il cartellone inverno-primavera di “Giovedì al cinema”, il 25 gennaio sul grande schermo di via Ciliegiole sarà proiettato “Svegliati e uccidi”, pellicola del 1966.

Il film è ispirato alla figura di Luciano Lutring bandito milanese soprannominato “Il solista del mitra” (che nascondeva, appunto, nella custodia di un violino), celebre negli anni Sessanta per le centinaia di rapine messe a segno, con la tecnica della “spaccata”, tra Italia e Francia prima di essere catturato.

Insieme al successivo “Banditi a Milano” (1968), dello stesso Lizzani, rappresenta l’archetipo del poliziesco italiano d’inchiesta che, spogliato delle componenti più politiche, assumerà in seguito le sembianze del poliziottesco all’italiana.

Con una macchina da presa molto mobile e un montaggio scattante che va a braccetto con la musica e le canzoni, il film è l’emblema dello stile asciutto e realistico del regista che riflette con lucidità sul potere manipolatorio dei media e non disdegna riuscite parentesi sentimentali, soprattutto nel racconto di cosa significhi essere la donna di un bandito. Lisa Gastoni fu giustamente premiata per questo ruolo, nel film interpreta la canzone “Una stanza vuota” emblematica della propria condizione. Con Robert Hoffmann (Lutring) e Gian Maria Volontè (Ispettore Moroni), musiche di Ennio Morricone.

Inizio spettacolo alle 21:30, proiezione come sempre in pellicola. Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria del Circolo (0573 32626).

