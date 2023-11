giovedì al cinema.  ALL’AUDITORIUM DEL CIRCOLO HITACHI IN PROGRAMMA “APRILE” DI NANNI MORETTI

Prosegue la rassegna dedicata a Nanni Moretti. Domani 30 novembre la proiezione inizia alle 21,30

PISTOIA. Con “Aprile” prosegue la rassegna dedicata a Nanni Moretti del Circolo Aziendale Hitachi: la proiezione giovedì 30 novembre sul grande schermo di via Ciliegiole nell’ambito del cartellone autunnale di “Giovedì al Cinema”.

Aprile è il mese delle elezioni e della nascita del figlio Pietro e su questi due temi Moretti fornisce le sue personali riflessioni tragicomiche e descrive i suoi consueti comportamenti tra il paranoico e il disadattato.

È forse il suo film più intimista (ciò risulta evidente anche per la scelta degli interpreti), ancor più di “Caro diario”. Emblematico l’inizio, con Emilio Fede che annuncia in tv la vittoria di Berlusconi nell’aprile 1994 e con Moretti che, a tavola con la madre, per superare la delusione si fa l’unica “canna” della sua vita. Super-morettiano.

La rassegna proseguirà giovedì 7 dicembre con “La stanza del figlio”.

Ricordiamo che la proiezione del film “Gli ultimi”, annullata per l’emergenza maltempo, sarà recuperata giovedì 21 dicembre.

Inizio spettacolo alle 21:30, proiezione come sempre in pellicola. Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria del Circolo (0573 32626).

