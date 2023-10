giovedì al cinema. ALL’AUDITORIUM DEL CIRCOLO HITACHI IN PROGRAMMA “GLI ULTIMI”

Giovedì 2 Novembre alla proiezione del film di David Maria Turoldo interverrà la teologa Mariangela Maraviglia

PISTOIA. Primo appuntamento per il mese di novembre con Giovedì al cinema: giovedì 2 nel salone auditorium del Circolo Aziendale Hitachi sarà proiettato Gli ultimi, pellicola del 1963 diretta da David Maria Turoldo e Vito Pandolfi.

La pellicola, unico film di Turoldo, che doveva fare parte di una trilogia mai realizzata fu riconosciuto e valutato molto positivamente da grandi intellettuali come Pasolini (anch’esso friulano), il quale a proposito del film parla di «Assoluta severità estetica», e Ungaretti, che lo definisce un’opera di «Schietta e alta poesia». Non dimentichiamo che Padre Turoldo è stato prima di tutto un poeta e anche per questa ragione ha tracciato un percorso di vita unico e senza compromessi. Sarà presente alla serata la Dott.ssa Mariangela Maraviglia che introdurrà il film rimanendo a disposizione del pubblico anche dopo la proiezione.

La dottoressa è una delle massime esperte di Turoldo ed autrice del fondamentale saggio: David Maria Turoldo, la vita, la testimonianza (edizioni Morcelliana, Brescia 2016), coordinerà la serata il professor Mauro Capecchi.

Il cartellone degli spettacoli proseguirà giovedì 9 novembre con I nuovi angeli, film del 1962 di Ugo Gregoretti.

Inizio spettacolo alle 21:30, proiezione come sempre in pellicola. Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria del Circolo (0573 32626).

