giovedì al cinema. ALL’AUDITORIUM DEL CIRCOLO HITACHI IN PROGRAMMA “IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE”

Domani 8 dicembre la proiezione del film di Pier Paolo Pasolini

PISTOIA. Ultimo appuntamento dell’anno con la rassegna Giovedì al cinema. All’Auditorium del Circolo Hitachi domani giovedì 8 dicembre sarà proiettato Il fiore delle mille e una notte, terzo capitolo della “trilogia della vita” di Pier Paolo Pasolini: nel film si intrecciano le storie di diversi personaggi, protagonisti di racconti e fiabe orientali (la pellicola è ispirata alle fiabe omonime).

Tutto ha inizio in un mercato in Arabia, dove Nur ed-Din (Franco Merli) compra una bellissima schiava di nome Zumurrùd (Ines Pellegrini), per il valore di 1000 dine. La giovane ragazza vede in lui un uomo buono e gentile, rispetto agli altri padroni.

Inizio spettacolo alle 21:30, proiezione come sempre in pellicola. Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria il Trenino (0573 32626).

Ufficio stampa Circolo Aziendale Hitachi Rail Italy