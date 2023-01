giovedì al cinema. ALL’AUDITORIUM DEL CIRCOLO HITACHI LA PROIEZIONE DEL THRILLER “FOLLOWING”

Appuntamento domani giovedì 26 gennaio alle ore 21,30 con la rassegna “This is Englad”

PISTOIA. È il cinema inglese il nuovo filo conduttore della rassegna Giovedì al cinema dell’Auditorium del Circolo Hitachi: a inaugurarla giovedì 26 gennaio sarà Following, il thriller a tinte noir che nel 1998 segnò l’esordio di Christopher Nolan dietro la macchina da presa.

Il lungometraggio, girato in bianco e nero, racconta l’incrocio tra le storie di un giovane scrittore in cerca di ispirazione e un ladro fuori dal comune.

Il ciclo This is Englad proseguirà giovedì 2 febbraio con Un pesce di nome Wanda.

Inizio spettacolo alle 21:30, proiezione come sempre in pellicola.

Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria il Trenino (0573 32626).

[circolo hitachi rail]