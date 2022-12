giovedì al cinema. ASIK KERIB – STORIA DI UN ASHUG INNAMORATO

All’auditorium del Circolo Hitachi stasera è in programma il film del 1988 diretto da Dodo Abashidze e Sergei Parajanov

PISTOIA. È Asik Kerib – Storia di un ashug innamorato (1988) diretto da Dodo Abashidze e Sergei Parajanov il primo film in programma per il mese di dicembre della rassegna Giovedì al cinema.

Quello che sarà proiettato giovedì 1 dicembre sul grande schermo dell’Auditorium del Circolo Hitachi è un omaggio al cinema di Andrei Tarkovsky, una pellicola ispirata all’omonimo racconto di Mikhail Lermontov diretta da Dodo Abashidze e Sergei Parajanov.

La trama: il menestrello Asik Kerib (Yuri Mgoyan) vive proponendo la sua musica ai matrimoni. Dato che la ragazza di cui si è invaghito è molto più abbiente di lui, egli tenta in tutti i modi di innalzare il proprio status sociale, lasciandosi andare a una serie di peregrinazioni.

Inizio spettacolo alle 21:30, proiezione come sempre in pellicola. Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria il Trenino (0573 32626).

Ufficio stampa Circolo Aziendale Hitachi Rail Italy