giovedì al cinema. CIRCOLO HITACHI, NUOVO APPUNTAMENTO CON WOODY ALLEN

Domani giovedì 8 febbraio all’auditorium del Circolo Hitachi è in programma il film “Storie di amori e infedeltà” di Paul Mazursky

PISTOIA. Nuovo appuntamento con Woody Allen per Giovedì al cinema: la proiezione in programma l’8 febbraio all’Auditorium del Circolo Aziendale Hitachi lo vede nelle vesti di attore insieme a Bette Midler in Storie di amori e infedeltà per la regia di Paul Mazursky.

Così il critico Tullio Kezich lo recensì sul Corriere della Sera: «Recitato in maniera incantevole da Woody Allen e Bette Midler, ‘Storie di amori e infedeltà’ è girato con rara maestria e perfetto senso della misura».

Sullo sfondo di un grande centro commerciale marito e moglie confessano, proprio nel giorno del loro anniversario, le reciproche infedeltà. Commedia a due tutta giocata sui dialoghi e sull’altalena dei sentimenti e risentimenti; i due attori, ben guidati da una regia molto vicina agli stilemi di Allen, danno prova di grande mestiere attoriale, complice anche lo straordinario doppiaggio. Colonna sonora anch’essa alleniana al 100% e quindi gradevole, con omaggio a Nino Rota.

Inizio spettacolo alle 21:30, proiezione come sempre in pellicola. Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria del Circolo (0573 32626).