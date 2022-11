giovedì al cinema. “GLI ANNI LUCE” DI ALAIN TANNER

Prosegue il calendario della rassegna promossa dal Circolo Hitachi. Prossimo appuntamento il 3 novembre alle 21,30

PISTOIA. È Gli anni luce il film in programmazione giovedì 3 novembre nel salone dell’Auditorium del Circolo Hitachi in via Ciliegiole. Con la pellicola diretta da Alain Tanner nel 1981 prosegue il cartellone autunnale della rassegna Giovedì al Cinema.

Gli anni luce è la storia di un’amicizia tra un giovane vagabondo e un vecchio eremita che vive in una stazione di servizio abbandonata e coltiva il sogno di costruirsi due ali per poter volare.

Inizio spettacolo alle 21:30, proiezione come sempre in pellicola. Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria il Trenino (0573 32626).

