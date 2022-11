giovedì al cinema. “L’INFANZIA DI IVAN” DI ANDREI TARKOVSKY

Stasera all’Auditorium del Circolo Hitachi

PISTOIA. Ultimo appuntamento di novembre per Giovedì al cinema, la rassegna dell’Auditorium del Circolo Hitachi dedicata alla settima arte: stasera giovedì 24 novembre sul grande schermo di via Ciliegiole sarà proiettato L’infanzia di Ivan, opera d’esordio del maestro del cinema russo Andrei Tarkovsky.

Il film è ambientato in Russia durante la seconda guerra mondiale e narra le vicende di un dodicenne che, dopo aver visto uccidere i propri genitori per mano dei tedeschi, sfrutterà le sue abilità per contribuire alla sconfitta dei nazisti. Inizio spettacolo alle 21:30, proiezione come sempre in pellicola. Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria il Trenino (0573 32626).

Ufficio stampa Circolo Aziendale Hitachi Rail Italy