giovedì al cinema. “QUEL GIARDINO DI ARANCI FATTI IN CASA”

Stasera giovedì 19 gennaio all’Auditorium del Circolo Hitachi è in programma il secondo appuntamento della rassegna

PISTOIA. Secondo appuntamento dell’anno con Giovedì al cinema, la rassegna cinematografica curata dalla sezione cinema del Circolo Hitachi: stasera giovedì 19 dicembre sul grande schermo dell’Auditorium di via Ciliegiole sarà proiettato Quel giardino di aranci fatti in casa, commedia sentimentale con Walter Matthau.

Il film parla dell’incontro tra un cineasta in disgrazia e la propria figlia, decisa a raggiungerlo a Hollywood dopo tanti anni di lontananza per intraprendere la carriera di attrice.

Inizio spettacolo alle 21:30, proiezione come sempre in pellicola. Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria il Trenino (0573 32626).

[circolo aziendale hitachi rail]