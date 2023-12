GIOVEDÌ “LA MAFIA FA SCHIFO”, UN’INTERA GIORNATA DEDICATA ALLA LEGALITÀ

Saranno presenti il procuratore Nicola Gratteri e il saggista Antonio Nicaso. La mattina un incontro con le scuole, il pomeriggio appuntamento in Sala Maggiore

PISTOIA. Un’intera giornata dedicata alla legalità, dal titolo “La mafia fa schifo”, è in programma per giovedì 7 dicembre. Nell’occasione saranno presenti il procuratore Nicola Gratteri e il saggista Antonio Nicaso.

L’iniziativa prevede due momenti. La mattina i due ospiti incontreranno gli studenti delle scuole pistoiesi, in un confronto sui temi dell’antimafia in raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Nel pomeriggio, invece, appuntamento alle 17.30 nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia per un’intervista a cura di Emmanuele Di Fenza e la presentazione del nuovo libro dei due autori, “Il Grifone” (Mondadori). L’incontro è aperto a tutti.

Il libro parla di come la mafia stia sposando il mondo digitale, cambiando pelle e metodi per sfruttare a propri fini il web, i social network e il nuovo mondo delle tecnologie. Non a caso, l’iniziativa nasce da Vento e Vertigine APS, neonata associazione che ha, tra gli altri, l’obiettivo di promuovere una cultura digitale etica e sostenibile (www.ventoevertigine.com).

L’incontro è compartecipato dal Comune di Pistoia, patrocinato da Provincia di Pistoia e Regione Toscana; vari gli sponsor che hanno permesso la riuscita della giornata.

Nicola Gratteri, magistrato, oggi procuratore presso il Tribunale di Napoli, si occupa da anni della lotta alla mafia, figura di primo piano di questo impegno tanto da subire più volte minacce dai clan. Antonio Nicaso si occupa degli stessi argomenti da saggista e scrittore, con varie pubblicazioni in merito.

«Un’occasione importante – scrivono dall’Associazione promotrice – perché riteniamo che la lotta alle mafie vada praticata ogni giorno e sia composta anche da cultura, conoscenza delle dinamiche, prevenzione. Non a caso in questa giornata saranno i giovani i primi protagonisti: immersi nella vita digitale fin quasi dalla loro nascita, sono anche coloro che più la conoscono.

Siamo certi che siano attenti a temi come la Legalità, e possano non soltanto farsene portavoce, ma anche aiutare le altre generazioni a praticarli.»

