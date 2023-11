GIOVENTÙ NAZIONALE: “FUORI GOBETTI DA SCUOLE E ISTITUZIONI”

Lo storico piemontese, studioso del fascismo, della seconda guerra mondiale, della Resistenza e della storia della Jugoslavia nel Novecento sarà ospite domani della Provincia di Pistoia

PISTOIA. Veniamo oggi a conoscenza che Eric Gobetti, noto storico riduzionista delle Foibe e grande estimatore di Tito, autore del libro “E allora le Foibe?”, il principale saggio revisionista presente in Italia sul tema, sarà nella giornata di domani ospite della provincia di Pistoia per tenere un corso di formazione intitolato “Invasione, guerra civile e rivoluzione: la Jugoslavia nella seconda guerra mondiale”; tutto questo nel Palazzo della provincia di Pistoia, a pochi passi dal cippo in memoria dei nostri connazionali e del loro esodo istriano-giuliano—dalmata.

Riteniamo particolarmente grave che a tali soggetti vengano dati spazi istituzionali per mistificare la storia, osannare un dittatore sanguinario e denigrare le sofferenze del popolo italiano sopratutto all’interno dell’ambito scolastico e istituzionale.

Secondo quali criteri la Provincia ha scelto il revisionista Eric Gobetti per parlare di questo tema? L’Istituto storico della resistenza e il presidente Marmo appoggiano le tesi di Gobetti? Cosa andrà a spiegare Gobetti ai vari professori presenti?

Queste sono alcune delle domande che come gioventù nazionale Pistoia e azione studentesca Pistoia ci poniamo e con le quali chiediamo che Gobetti venga tenuto fuori dagli ambiti scolastici date le sue tesi revisioniste sulla storia del nostro paese!

Matteo Pomposi – vicepresidente Gioventù Nazionale Pistoia

Niccolò Bergamini – Azione Studentesca Pistoia