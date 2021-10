gioventù nazionale. “NESSUNA LEZIONE DA CHI NEGA LE FOIBE”

Baldaccini e Sgueglia intervengono sulla lectio magistralis di Tomaso Montanari rivolta agli studenti delle superiore in programma giovedì 14 ottobre a Pescia

PISTOIA. Nella mattina di giovedì 14 ottobre si terrà a Pescia, presso il Palagio, una lezione indirizzata a studenti delle superiori da parte del signor Tomaso Montanari. Colui che, non troppo tempo fa, si permise di definire il Giorno del ricordo, dedicato ai Martiri delle foibe, come una falsificazione storica.

Per chi come noi da sempre si batte per tutelare la memoria riguardante questa orrenda pagina di storia, quelle di Montanari sono parole inaccettabili e pericolose. Riteniamo che chi nega le foibe, o cerchi di ridimensionarle con tesi revisioniste, non possa in nessun modo contribuire alla formazione dei nostri studenti.

Nessuna lezione da chi nega le foibe.

Edoardo Baldaccini, presidente provinciale di Gioventù Nazionale

Gabriele Sgueglia, presidente regionale di Gioventù Nazionale