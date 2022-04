giù le mani dai posti di lavoro! OCCUPARE LA ALIVAL DI PONTE BUGGIANESE CONTRO L’ATTACCO AL DIRITTO FONDAMENTALE DEL LAVORO!

La solidarietà di Rifondazione Comunista

PISTOIA. Dove arrivano le multinazionali sparisce il diritto al lavoro. Dopo neanche due anni dall’acquisto del gruppo Alival da parte della multinazionale francese Lactalis, lo stabilimento di Ponte Buggianese diventa obsoleto e si mandano a casa 78 persone senza neanche provare una mediazione, senza offrire neanche una alternativa, senza neanche ascoltare cosa hanno da dire i lavoratori.

Tutto ciò è intollerabile! Rifondazione Comunista esprime tutta la sua solidarietà a chi – per l’ennesima volta e in una zona già gravata da numerose crisi industriali e con fosche nubi all’orizzonte a causa dei folli aumenti dei costi energetici nei settori preminenti proprio in questa zona – perde il suo posto di lavoro nonostante non ci fossero segnali di crisi per i marchi dei prodotti sfornati da quell’impianto.

Anche in questo caso non c’è crisi, non c’è calo di lavoro. Ci sono scelte di delocalizzazione e massimizzazione del profitto. E non c’è legge, né istituzione a porre fine a tutto questo.

C’è l’impotenza o la complicità di chi dovrebbe avere il “potere”, tanto che ci può salvare solo il ”potere” della lotta.

Rifondazione Comunista darà tutto il suo appoggio alle iniziative di lotta che i lavoratori e la Rsu Alival metteranno in campo e chiama alla mobilitazione il mondo del lavoro. La GKN insegna. Non un passo indietro!

La Segreteria provinciale di Rifondazione Comunista