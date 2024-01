giuliano gori. LA FONDAZIONE CARIPT: “UNA GRANDE PERDITA PER LA COMUNITÀ” 

Il cordoglio del presidente Lorenzo Zogheri

PISTOIA. “La scomparsa di Giuliano Gori è una grande perdita non solo per il mondo dell’arte ma per l’intera nostra comunità. La straordinaria esperienza della Fattoria di Celle, per bellezza e carica innovativa, ha contribuito a fare conoscere in tutto il mondo Pistoia. Senza la sua passione, la sua lungimiranza e la sua disponibilità a mettere in gioco competenza e relazioni, non potremmo ammirare tante opere divenute parte stessa dell’identità del territorio pistoiese: la fontana di Buren a Villa La Magia e la fontana di Bury a Montecatini, sono tra le più note.

Sono capolavori che dobbiamo in massima parte a una concomitanza nella storia della nostra Fondazione, cioè l’amicizia, la stima e la collaborazione che lo legarono al professor Ivano Paci con il quale condivise, da vicepresidente, dieci anni alla guida dell’ente.

Nel 2022 abbiamo celebrato il trentennale della Fondazione e, per la ricorrenza, abbiamo realizzato un video a testimonianza dei progetti più importanti della nostra storia. Giuliano Gori ne è tra i protagonisti con il progetto del padiglione di emodialisi all’ospedale del Ceppo, una delle iniziative identitarie di tutto il percorso della Fondazione e credo tra le più belle mai realizzate a Pistoia.

A livello personale lo ricorderò sempre per l’intelligenza, la competenza e la capacità di guardare lontano associate a modi privi di ogni ostentazione.

Un tratto, credo, non comune in chi, come lui, ha realizzato cose importanti e in ambiti diversi.

A nome di tutta la Fondazione voglio esprimere alla famiglia di Giuliano Gori il nostro cordoglio e la nostra vicinanza”.

Lorenzo Zogheri, presidente di Fondazione Caript