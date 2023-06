GIUSEPPE ANTONICELLI, UN GRANDE POLIZIOTTO E UN GRANDE UOMO

Il Sap (sindacato autonomo Polizia) saluta così il pensionamento del vice dirigente e capo della sezione narcotici della Squadra Mobile di Pistoia

PISTOIA. Giuseppe Antonicelli , Pino per gli amici, Sostituto Commissario, Vice dirigente e capo della sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura di Pistoia, domani sarà a lavoro per l’ultima volta; dal 1 Luglio sarà in pensione, per sopraggiunti limiti di età, dopo oltre 40 anni di servizio passati in strada e al servizio della comunità.

Da parte del Sap pistoiese , e dei colleghi che hanno avuto l’onore e il piacere di aver lavorato con lui, vogliamo dirgli “GRAZIE”, per esserci sempre stato, ed essere sempre stato sempre “così”, affidabile e professionale ma anche passionale e goliardico al momento giusto. Ci mancherai.

È il momento che ti goda finalmente la meritata pensione.

Buona vita Pino, dal Sindacato Autonomo di Polizia

Sindacato Autonomo di Polizia SAP