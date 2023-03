giustizia a pistoia. MAGISTRATI TERZI E IMPARZIALI. MA DOVE? MA QUANDO?

commentavo una polemica nata a Montale Nel maggio 2019 Si diceva che il sindaco Betti e la comandante dei vigili, Nanni, secondo voci attendibili, erano stati segnalati in procura per una questione di fondi e di Vab ed erano iscritti nel registro indagati. Betti e Nanni, incazzati come iene, fecero una gita a Pistoia. Salirono le scale della procura, si fecero rilasciare un 335 (così dissero: ma non ne dettero mai prova); lo sventolarono sotto il naso di tutti i giornali attovagliati o appecorati al Pd in una conferenza stampa a cui tutti furono invitati tranne noi di Linea Libera: perché i comunisti fanno così. Quando hanno da dire qualcosa, la dicono solo alle loro Lucie Annunziate, Fazi e Littizzetto. E credono anche di essere ganzi e democratici. Per ottenere il 335 bastò loro che andassero in procura e lo chiedessero: lo ebbero caldo di forno e fumante come un cornetto: seduta stante (atteso che la notizia sia vera). Questa cosa finì non con un chiarimento del sindaco del Carbonizzo di Fognano, ma con una querela confluita nella mani del sostituto Claudio Curreli e, indi, sotto gli occhi di un Luca Gaspari che ci condannò per diffamazione. Tutto da ridere dal momento che era chiaro come il sole che la diffamazione era ineccepibile come la verginità della Madonna post partum. Ma si sa: Betti è una «autorità costituita». S’è visto anche per come è finita con la storia del Carbonizzo di Fognano.

Il 30 gennaio scorso – per l’esattezza 49 giorni fa da oggi – ho presentato una richiesta di 335 alla procura di Pistoia. Sono ancora qui che aspetto la risposta. Nessuno ha pigiato un tasto del computer per tirare giù dei dati. Fatica? Troppo lavoro? Chissà… Al sindaco Betti, proprio quello del Carbonizzo di Fognano, e alla sua capa-vigili, bastò presentarsi in procura per avere tutto in forma celere da Nespresso. A voi il giudizio: la giustizia è la stessa per le «autorità costituite» e per i sanculotti del popolo o, al contrario, i magistrati pistoiesi non garantiscono le dovute terzietà e imparzialità?