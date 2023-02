giustizia? A ROMA “C’AVÉMO NORDIO” E A PT? “LA SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.P.A.”

“Non sarà sempre Carnevale”, scriveva Petronio nel I secolo d. C. Cerchino di capire, i signori delle vite dei pistoiesi, che Anche i boia muoiono…

Ma città dannunziana del silenzio o Sarcofago della reticenza e dell’omertà?

ERANO TRE FRATELLI E UN CUGINO

ED ANDAVANO IN TASCA AL CITTADINO

Anche se i sostituti Claudio Curreli e Giuseppe Grieco si sono intestarditi, pretendendo di insegnarci il giornalismo montanelliano e d’inchiesta, è bene ribadire (visto che la procura pistoiese è una muraglia cinese, ma di gomma) che quello che scriviamo ogni giorno, e che ogni giorno viene deliberatamente ignorato dai “cavalieri dell’apocalisse”, non è mai ai livelli, bassissimi peraltro, delle loro cosiddette indagini, portate avanti, non di rado, da membri della polizia giudiziaria “pronti a obbedir tacendo”.

Noi di Linea Libera, disonorati da magistrati che – a nostro parere – sono una vergogna per la magistratura, non poniamo mai, come il Democrito di Dante, «il mondo a caso»: una citazione chiara per chi sa, ma assai poco trasparente per chi, nella pubblica amministrazione, è, non di rado, più ignorante dei graziosissimi, ma pur sempre asini, quadrupedi amiatini.

Spesso e volentieri, parlando del famoso processo (lo possiamo ritenere osceno e squallido come quello contro Linea Libera?) messo in piedi a bella posta dal luogotenente Salvatore Maricchiolo secondo le indicazioni del duo De Gaudio-Serranti, abbiamo scritto, riscritto e sottoscritto un refrain in cui compariva la parola chiavA.

Guardate da dove sbuca questo sostantivo femminilizzato in A come ministrA, giudiciA, amministratorA, vigilA, professorA etc., tutte parole in linea con i dettati del politicamente corretto, della Michela Murgia intellettuale, della Boldrini fine politica, della SchleinA aspirante segretari-* del Pd.