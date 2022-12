giustizia & politica. ANALISI SINOTTICO-COMPARATISTICA DEI COMPORTAMENTI DEI GIUDICI PISTOIESI RISPETTO ALLE BUONE REGOLE DEL CODICE DEONTOLOGICO ADOTTATO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI. Parte seconda

Tommaso Coletta voleva lavorare per la «gente comune», ma a noi di Linea Libera sembra piuttosto che abbia aiutato i suoi solerti sostituti ad arrestare chi hanno voluto anche quando non ce n’era proprio bisogno

Riflettendo sulla drammatica situazione della giustizia a Pistoia

TRA IL DIRE E IL FARE C’È DI MEZZO

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Nessuno potrà chiuderci la bocca: neppure con le condanne di Gaspari.

Per la seconda fondamentale puntata dell’analisi «tra il dire e il fare» dei magistrati appartenenti al 96% della ANM, Associazione Nazionale Magistrati, di cui Claudio Curreli è l’antesignano, partiamo, stamattina, da una gitarella fuori-porta con incursione sulla pagina Facebook di Tom Col, o Tommaso Coletta, procuratore capo di Pistoia.

Ovviamente non possiamo esimerci dal notare le distanze stellari che intercorrono, appunto, «tra il dire e il fare» di questo dirigente che, appena sbarcato a Pistoia, dichiarò a Massimo Donati del Tirreno (corsia preferenziale?) che lui intendeva lavorare per la «gente comune».

E lo ha fatto. Con tutti gli arresti che la sua procura e i suoi subalterni hanno ordinato in maniera – a nostro avviso – scriteriata, falciando le gambe a giornalisti, vigili urbani, curatori fallimentari trattati al pari di chi ha tentato di violentare un’albanese direttamente in questura come l’altro giorno a Pistoia.

Se si aggiunge che i sostituti pistoiesi a volte mostrano di non sapere né leggere né scrivere e non svolgono praticamente mai indagini a favore anche degli imputati/perseguitati (fino al paradosso di falsare la verità oggettiva), violando con leggiadria la seconda parte dell’articolo 358 del codice di procedura penale, la prima osservazione da fare al dottor Coletta è questa: perché non iniziate tutti a rispettare la legge e ad obbedirle senza produrre sempre e solo una massa inutile di inutile retorica verbosa?