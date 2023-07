giustizia & satira. MESSER DONATI, I GIUDICI (ANCHE ONORARI), I RISPARMI DEL COMUNE DI AGLIANA E CERTE AMENE SCHIZOFRENÌE…

oIl cittadino non può non sapere quanto sia buono il cacio con le pere. Il giudice, al contrario, può far tutto, fino a nutrirsi con fichi e prosciutto

Aglianesi, badate a dove mettete i piedi, che al tubo ci pesa il Ciottoli!

M.D. (ossia Massimo Donati) è quel ragazzone, con i capelli a volpe argentata che, a volte mi fa incazzare; a volte mi fa divertire.

Ma non posso volergli male: ha fatto miliardi di scherzi bastardissimi a tutto Il Tirreno quando io – giornalista non-montanelliano – facevo (10 giugno 1990-31 ottobre 1994) la pagina di Quarrata-Montale-Agliana.

A quell’epoca Claudio Curreli, oggi esperto di giornalismo e addetto stampa ufficiale dell’Agesci-Scout, si era laureato da poco e non aveva ancora iniziato a far danni con padre Fedele Bisceglia (2006?), mentre io, povero nessuno, avevo già 18 anni di iscrizione all’albo dei giornalisti e almeno 5 in più di – direbbero oggi lor signori – «esercizio abusivo della professione di giornalista» – come se, per diventare giornalisti, non fosse solo questa la strada da dover seguire.

Oggi M.D. mi mette ilarità, se non addirittura allegria. Perché, con la sua narrazione del braccio rotto e della caviglia stortata, mi richiama alle schizofrenie della giustizia pistoiese: equamente divise fra magistrati togati e non togati. In uno scoppiettio di girandole e topi matti da fuochi artificiali stile-fiera.

Pensate. Il giudice onorario Francesco Cintelli ha stabilito che un quarantunenne, che si è fatto male camminando lungo una via di Agliana, come Bettino Craxi, non poteva non sapere che lì, dove s’è rotto il gomito (e anche altro), c’era una buca.