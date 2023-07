giustizia & tribunali. PISTOIA: DUE SUORE, DUE CHIODINI E IL “VOSTRO” SIGNOR GESÙ CRISTO…

La storia del Mazzanti e del Bai, che non hanno fatto una beata minchia con le strade vicinali-interpoderali fatte chiudere illecitamente da degli impiegati buzzurri anche contro la legge e i regolamenti in vigore, insegna che…

NON LO FO PER PIACER MIO

MA SON “PROSSIMO” PUR IO

Il sostituto facente funzione Giuseppe Grieco, pur essendo napoletano (6.12.1963) e sagittario; ma, soprattutto, pur essendo della città di Totò, di Eduardo e di Peppino, non apprezza particolarmente l’umorismo e la satira.

Più volte in aula si è scontrato con me e i miei modi espressivi diretti; secondo lui – evidentemente – poco fini e adatti alla bisogna.

Peccato, però, che non mostri di conoscere e apprezzare le sue glorie nazionali e, oltre a quelle, il gabinetto segreto del museo archeologico di Napoli dove vive e vegeta una ricca collezione di reperti pompeiani osés che fanno tranquillamente parte del mio personale pane quotidiano.

E ne fanno parte perché:

non posso non dirmi esperto di tali opere, perché le conosco benissimo; non posso dire di essere digiuno delle strafamose e divertenti iscrizioni pompeiane; non posso tacere di essere conosciuto, nell’Europa dei popoli, nelle biblioteche di cultura classica di ogni paese, dato che una delle edizioni più complete dei Carmina Priapea, l’ho fatta proprio io e non certo quell’accozzaglia quereloni tappa-bocca ai quali sia Grieco che Curreli che la gip Martucci che, infine, il giudice Luca Gaspari hanno voluto dar credito e – posso pensarlo? – solo perché le «prossimità sociali» pistoiesi, pur essendoci e assai profonde, non impediscono loro di essere castissimi, terzi e imparziali, come ha fischiettato il Pm Coletta in casa di don Manone su Tvl.

A me – che fortunatissimamente non sono un giornalista montanelliano – piace ridere. Piace deridere, piace irridere: specie il bigottismo di qua, quando in una città con delle menti iperuranie come Sarcofago City, si rovinano persone come la Luciana Ferretti, che chiede un differimento dello sgombero del suo garden di sei mesi, ma la signora Nicoletta Maria Caterina Curci in Curreli, glielo nega anche se la vendita di quell’ettaro di terra (pensate alla logica di certi giudici!) non avverrà prima della fine di novembre prossimo. Così le piante sono tutte morte e i cristiani, come la Luciana, possono andare a pranzo e cena alla Caritas o ai servizi sociali.

Come si fa, in questi casi, dottor Grieco, a non fare satira, umorismo, allegoria e derisione? Ma anche sarcasmo e il più forte che si può!

Come si fa, dottor Grieco, a far galleggiare una donna anziana, in fin di vita, sequestrata al figlio, in un forno crematorio di sanità pubblica, perdendo tempo in indagini da fare non dico alla velocità di Flash, ma neppure a quella di un bradipo, prima che la signora, che si vede nella foto, spiri; mentre il figlio lo si tiene sotto la solita querela tappa-bocca del cavolo, sparàtagli addosso dall’Usl forse per il timore di finire sotto in ipotesi di omicidio colposo?

C’erano già arrivati gli strizzacervelli a ipotizzare che gli individui agiscono secondo caratteri di imprinting o – detto meglio – per «prossimità sociale».

Lo stesso – a ben vedere – è accaduto con la storia di Linea Libera e delle due menti – assai «approssimate socialmente» al ragionier non-dottor Romolo Perrozzi –: il sindaco Okkióne Mazzanti e il suo guardia (una volta si diceva così) Marco Bai nella storia del maxiprocesso politico, che ora mi ha fatto venire in mente l’aneddoto delle due suore.

Così lo voglio raccontare al pubblico. Anche Boccaccio pesava male delle suorine: è un cliché rodato in letteratura. Quelle, per esempio di Santa Brigida di Lamporecchio, inventrici dei brigidini, sono famose perché piuttosto inclini a soddisfarsi con l’oiseau sautillant di Masetto Mutolo. Ogni tanto leggételo, il Decamerone, anche voi della procura. Vi arrota il cervello e vi fa fare cose molto più pregevoli del solito squallido e confuso copia-incolla…

Un paio di queste suorine sono in una barzelletta famosa. Vanno in chiesa e si mettono a pregare dinanzi al crocifissone di legno come quello di don Camillo.

La prima prega silenziosamente il signore dicendogli: «Gesù… se mi fai ripassare dal giardiniere del convento, ti tolgo il chiodo dalla mano destra. È un voto!».

L’altra, sempre in silenzio, sconvolta da tempeste ormonali, dice così al salvatore: «Gesù… se mi fai scatacciare dal frate confessore, ti tolgo il chiodo dalla mano sinistra. È un voto!». Scatacciare a Monsummano significa scuotere (anche in senso hard).

Il figlio di dio suda, ma senza potersi asciugare, perché ha le mani inchiodate. E pensa: «Ma guarda te se, per due suore puttane, ora mi deve capitare di battere una musata sul marmo dell’altare!».

Esòpo (l’accento giusto è questo) avrebbe scritto, dottor Grieco, «la favola insegna che…» e giù la morale.

Io, che Esòpo non sono, ma che Esòpo leggo anche direttamente in greco e – modestamente – il più delle volte riesco anche a capirlo, concludo in altro modo.

La storia del Mazzanti e del Bai, che non hanno fatto una beata minchia con le strade vicinali-interpoderali fatte chiudere illecitamente da degli impiegati buzzurri anche contro la legge e i regolamenti in vigore, insegna che per colpa di due carciofi e delle loro «prossimità sociali», finirà con qualcuno, in procura, che dovrà passare dal San Jacopo il gommone per aver picchiato una musata a terra ed essersi rotto (con l’organizzazione di un processo tanto sconcio quanto stupido) non solo il naso, ma forse anche la coda o altro…

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]