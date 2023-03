GLI AMICI DELLA POLITICA E LA PROSPETTIVA DI PISTOIA CAPITALE VERDE D’EUROPA

L’associazione presieduta da Luca Bernardi promuove per venerdì 24 marzo un incontro sul nuovo piano regolatore

PISTOIA. Si svolgerà venerdì 24 marzo, a partire dalle ore 17.00, presso i locali della Fondazione Luigi Tronci in Pistoia, Corso Gramsci 37, il secondo incontro pubblico organizzato dall’Associazione Amici della Politica sul nuovo Piano Regolatore di Pistoia.

La serata prevede un intervento iniziale dell’Arch. Giacomo Dardi, responsabile del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Pistoia, che esporrà i temi e gli ambiti ritenuti di maggior rilievo urbanistico per la Giunta Comunale.

A seguire, è previsto il dibattito fra il pubblico, introdotto dal Dott. Marco Cei, coordinatore dell’apposito gruppo di lavoro costituito dall’Associazione Amici della Politica, che proporrà alcune idee di valore strategico, coerenti con le tre epocali transizioni in corso (ecologica, demografica e digitale).

Priorità assoluta riveste, per l’Associazione guidata da Luca Bernardi, la prospettiva di Pistoia Capitale Verde d’Europa, di una città, cioè, che più di ogni altra ha scelto un’urbanistica rigenerativa, che sfrutta le infrastrutture già esistenti e recupera gli edifici non utilizzati, evitando il consumo di suolo, mirando a realizzare una piena sostenibilità e promuovendo l’utilizzo di mezzi pubblici, della bicicletta e dei … piedi.

Il luogo privilegiato nel quale è possibile rendere tangibile tale prospettiva e scelta strategica è la grande area posta a sud-ovest della città, fra la zona dello Sperone e la zona di Pontelungo, ove insistono, senza soluzione di continuità, vaste estensioni di terreno di proprietà pubblica (o di pubblico interesse) e di proprietà privata (grandi vivai ed Hitachi), oltre all’Ospedale San Jacopo e ad un importante (ed oggi cadente) edificio storico (Montesecco).

In quest’area è possibile realizzare, in stabile e proficua collaborazione fra pubblico e privato e con un lungimirante investimento senza alcuna nuova edificazione, un ambiente davvero unico per caratteristiche naturali, infrastrutture sanitarie, sportive, ricreative, viarie e percorsi di arte ambientale ispirati alla celebre Fattoria di Celle, il tutto da connettere adeguatamente con la città storica ed il suo lato sud, da tempo interessato da profondi cambiamenti edilizi ed urbanistici.

Un ambiente pienamente disponibile anzitutto per i giovani ed anziani pistoiesi alla ricerca di momenti e stili di vita sani, ma nel contempo visibile ed attraente a livello nazionale ed internazionale per le ineguagliabili qualità naturali e culturali, dove potrà trovare idonea collocazione, oltre ad un polo per le scienze motorie e la medicina sportiva, anche un centro di alta formazione e ricerca per la transizione verde come quello di recente istituito dal famoso neurobiologo vegetale Stefano Mancuso per favorire una progettualità urbana green ed assistere concretamente le aziende che vogliono intraprendere una strada sostenibile.

Insomma, un evento da non perdere quello promosso dall’Associazione Amici della Politica, per capire se il dibattito in corso sul nuovo Piano Regolatore comunale farà sorgere una ambiziosa e lungimirante prospettiva di sviluppo del territorio pistoiese, dopo tanti anni di ininterrotto declino.

amici della politica